Зубы на полку? В Волгоградской области подорожал визит к стоматологу





В Волгоградской области визит к стоматологам теперь будет обходиться пациентам еще дороже. По данным Волгоградстата, за период с 25 по 31 августа в регионе средняя цена на восстановление зуба пломбой выросла на 0,41% - до 3449,07 рубля.

Подорожание этой услуги произошло за счет роста цен в стоматологических кабинетах в Михайловке. В этом городе средняя стоимость лечения зуба составляет 3479,5 рубля, что на 3,66% больше, чем было на предыдущей неделе.



В Волгограде по-прежнему стоимость восстановления зуба – самая низкая (3246,4 рубля). А в Камышине – самая высокая (4397,9 рубля).



