Накануне в селе Покровка Ленинского района Волгоградской области состоялось торжественное событие - в местной школе была с почестями открыта Парта Героя.
Как сообщает администрация Ленинского района, Парта Героя посвящена памяти выпускника школы, старшего лейтенанта Дмитрия Поливина. Мужчина принимал участие в специальной военной операции и погиб при исполнении поставленных задач.
О бойце известно, что он родился и вырос в Покровке, окончил Покровскую школу и продолжил обучение в Профессиональном училище №47 г. Ленинска. В зоне боевых действий проявил мужество и героизм, был посмертно удостоен звания Героя РФ. А 3 августа 2026 года его родственникам передали медаль "Золотая Звезда" - это знак особого отличия.
фото: администрация Ленинского района
Накануне в селе Покровка Ленинского района Волгоградской области состоялось торжественное событие - в местной школе была с почестями открыта Парта Героя.
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