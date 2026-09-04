



Накануне в селе Покровка Ленинского района Волгоградской области состоялось торжественное событие - в местной школе была с почестями открыта Парта Героя.



Как сообщает администрация Ленинского района, Парта Героя посвящена памяти выпускника школы, старшего лейтенанта Дмитрия Поливина. Мужчина принимал участие в специальной военной операции и погиб при исполнении поставленных задач.



О бойце известно, что он родился и вырос в Покровке, окончил Покровскую школу и продолжил обучение в Профессиональном училище №47 г. Ленинска. В зоне боевых действий проявил мужество и героизм, был посмертно удостоен звания Героя РФ. А 3 августа 2026 года его родственникам передали медаль "Золотая Звезда" - это знак особого отличия.



фото: администрация Ленинского района





