Экс-президент «Ротора» Владимир Горюнов отмечает день рождения

Сегодня, 4 сентября день рождения отмечает легендарный президент ФК «Ротор» Владимир Горюнов, при котором волгоградская команда побеждала «Спартак» и «Манчестер Юнайтед».

Под его руководством волгоградский клуб дважды становился серебряным призёром чемпионатов России, один раз завоевывал бронзовые награды национального чемпионата, выходил в финал Кубка России и Кубка первой лиги СССР. Также «Ротор» успешно представлял нашу страну в еврокубках.

Владимир Горюнов трудился на различных должностях, работал администратором команды, а в 1990 году занял должность президента «Ротора», которым руководил до 2009 года.

Знаменитые матчи с английским клубом «Манчестер Юнайтед», французским «Нантом», итальянским «Лацио» и другими европейскими соперниками, которые проходили на Центральном стадионе в Волгограде, местные болельщики до сих пор вспоминают с восторгом.

Владимир Горюнов в 1995–1999 годах был депутатом Госдумы II созыва, а в 2003–2007 годах – депутатом Госдумы IV созыва, где возглавлял комитет по физической культуре. Имеет звания «Заслуженный тренер РСФСР» и «Заслуженный работник физической культуры РФ». Награжден орденом «Дружбы» и «Орденом Славы России».

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется ко всем теплым поздравлениям в адрес именинника и желает Владимиру Дмитриевичу крепкого здоровья, личного и семейного счастья.



