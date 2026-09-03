



Задолго до начала СВО волгоградцу приснился сон. Стоя в бронежилете, он поднял глаза в небо и увидел там самолеты, ракеты и беспилотники. Один из БПЛА летел прямо в него… Прошло несколько лет – и боец с позывным «Баста» понял: сон был вещим. Подробнее о его выборе, предназначении и счастье в тяжелейших условиях – в материале ИА «Высота 102».

Сегодня «Баста» – боец артдивизиона Добровольческого корпуса. О его жизни «до» известно не так много – родившийся в Дагестане, живший в Узбекистане на границе с Афганистаном, после он переехал в Сталинград («Баста» принципиально называет город на Волге именно так) и вступил в клуб «Ночные волки». С начала СВО все его знакомые знали – в скором времени мужчина уедет за ленточку. В своем будущем нисколько не сомневался и он сам: подписал контракт и пошел на передовую вслед за Алексеем Верещагиным – бывшим лидером «Ночных волков» в Киеве, а ныне – командиром бригады.

– Снится мне однажды, что я стою в военной форме, в бронежилете, с пулеметом. И говорю: «Господи, я сейчас не сплю?»

– Нет, ты не спишь.

– А в чем дело?

– Скоро будешь военным...

– Почему военным? Я уже отслужил срочку.

– Подними глаза.

Я поднимаю, а в небе ракеты, самолеты, беспилотники. И один беспилотник летит прямо в меня... Проходит полтора-два года. Я стою на коленях. С пулеметом, в бронике. Весь вымотанный. Вспоминаю тот самый момент. Говорю: «Парни, смотрите вверх». Все глаза поднимают, а там беспилотник. Все, как приснилось, так и сбылось.

Так вспоминает события, которые предшествовали его решению доброволец.

Получивший свой позывной из-за внешнего сходства с известным рэпером, на передовой «Баста» почувствовал: именно здесь, в тяжелейших условиях, Бог стирает границы и подступает к человеку максимально близко.

– В окопах атеистов нет, и это действительно так, – рассуждает участник СВО. – Был у меня здесь друг один, надеюсь, что и есть, с позывным «Казак». Зашел у нас с ним разговор про Бога. Я рассказал, что на телеканале «Спас» смотрел передачу, как один парень во время Второй Чеченской во время боя повесил себе на лоб повязку с текстом 90 псалма. И повторял Иисусову молитву. Ему в лоб три пули прилетело, и ничего с ним не случилось. Казак говорит: «Братан, как-то твоя история не клеится. Мы с тобой взрослые люди. Пуля в лоб – это пуля в лоб. Как по-другому может быть?». В это время мы стоим с ним в лесопосадке, скоро наступление. Утренняя молитва: я стою сзади, он в метрах полутора от меня. Иконы выставил – молимся. АГС (автоматический гранатомет на станке, - Прим.ред.) бьет в дерево, где у нас иконы стоят и бьет в БМП. Осколки пролетают мимо нас, а напротив нас стоит офицер другого БМП, и ему не в глаза, а в брови прилетает два осколка. Третий – в пах. А над нами как будто купол какой-то!

Несмотря на самые серьезные в жизни испытания, мужчина не только не ропщет на судьбу, а, напротив, поражает обывателей своей простой истиной, которая у него самого не вызывает ни тени сомнения: он счастлив!

– Скажу честно и искренне: я по-настоящему счастлив. Эта самая счастливая ветвь в моей жизни, – убежден сталинградец. – Я настолько ощутил здесь Бога, я понимаю, что делаю правильное дело. Я не сверну с этого пути…

Напомним, по решению губернатора в Волгоградской области стартовые выплаты при заключении контракта с Минобороны России увеличили с 1 сентября 2026 года до 3,4 млн рублей. Соответствующее постановление подписано и опубликовано сегодня, 3 сентября.

В регионе продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.





По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.