Сегодня, 4 сентября, в Еланском районе Волгоградской области похоронят погибшего на СВО Антона Стебнева. Ему навсегда останется 39 лет – он не дожил до сорокалетия три месяца.



Антон был мобилизован в октябре 2022 года, воевал с позывным «Веном». За мужество и храбрость был награжден медалью «За воинскую доблесть». А Орденом Мужества – уже посмертно. Погиб он 5 марта 2026 года.



- Антон был прекрасным воином, смелым, отважным, решительным мужчиной, настоящим, верным и преданным другом. Его уважали сослуживцы, прислушивались к советам, ценили его военный опыт, - вспоминают о герое.



При этом был добрым, отзывчивым человеком, безумно любил свою семью.



Простятся с Антоном в селе Большой Морец, где пройдет траурная церемония со всеми воинскими почестями.



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