



Волжский городской суд Волгоградской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении местного жителя Алексея Севастьянова. Поводом стало его участие в публичном мероприятии 16 июля, которое не было согласовано с городскими властями.

Как следует из материалов дела, в тот день Севастьянов находился на парковке у магазина «Магнит» на улице Рокоссовского, 2Г, где под видом записи видеообращения к главе СК России Александру Бастрыкину проходил митинг. Согласно решению суда, эти действия нарушили требования статей 6 и 7 Федерального закона № 54-ФЗ, регламентирующего порядок проведения публичных акций.

В ходе разбирательства позиция Севастьянова оказалась противоречивой. Изначально, 16 июля, он утверждал, что оказался на месте случайно: проходил мимо, увидел лошадь и группу незнакомцев, снимавших видео, и решил просто сфотографироваться с животным. Однако в объяснениях от 28 августа он признал, что узнал о планируемой акции из интернета – сообщение от Натальи Кузьминой с призывом присоединиться к записи видеообращения к председателю Следственного комитета РФ было опубликовано накануне.

Суд посчитал, что такая смена показаний говорит о намеренной тактике защиты с целью избежать ответственности. Версия о случайном присутствии была признана недостоверной, а вина Севастьянова – полностью доказанной совокупностью собранных материалов, включая видеозапись с места происшествия.

В итоге Алексей Севастьянов признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия) и оштрафован на 10 000 рублей.

Напомним, что накануне по этому же делу суд уже привлек к ответственности Наталью Кузьмину, которая также отпиралась в суде от предъявленных обвинений, но ее же пост с призывом собраться на парковке поставил финальную точку.

Постановление Волжского городского суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.