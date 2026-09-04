Легендарные сорта томатов апробировали на опытном поле ВолГАУ





Специалисты Россельхозцентра провели полевую апробацию сортовых посевов овощных культур на опытном поле «Горная поляна» Волгоградского ГАУ. В центре внимания были три культуры - перец «Волжанин», баклажан «Универсал-6» и томаты «Новичок», «Подарочный» и «Победитель».

Сорта томатов, кстати, можно назвать легендарными. Их создала знаменитый селекционер Лия Попова. Помидоры этих видов прекрасно адаптированы к местному климату.

По итогам апробации все посевы признаны соответствующими требованиям, а данные внесены в ФГИС «Семеноводство» и программу «АгроЭксперт», что подтвердило плодотворность сотрудничества Россельхозцентра с аграрным университетом в деле сохранения генетического потенциала овощных культур.



