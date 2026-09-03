



Благодаря слаженным действиям экстренных служб Волгограда удалось спасти жизнь 73-летней пенсионерке, которой стало плохо на даче на острове Сарпинский. У женщины заподозрили инсульт – счет шел на минуты.

Как сообщили в волгоградском облздраве, сигнал о помощи поступил от родственников пострадавшей. Пожилая волгоградка работала на своем участке, когда внезапно почувствовала недомогание: у нее нарушилась речь, появилась спутанность сознания и онемение левой половины тела. Прибывший фельдшер скорой помощи диагностировал предынсультное состояние и принял решение о срочной госпитализации.

Поскольку дача находится на острове, к эвакуации подключились сотрудники службы спасения. Пациентку оперативно доставили на катере на большую землю, где у причала ее уже ждала бригада 5-й подстанции скорой помощи – фельдшер Полина Мозгунова и водитель Оксана Клычева. Транспортировка и все необходимые диагностические процедуры в реанимационном отделении больницы №25 заняли чуть более часа. Медики провели полное обследование и назначили необходимое лечение.

В настоящее время состояние женщины оценивается как стабильное, ее перевели в профильное отделение, где она проходит восстановление. Врачи дают оптимистичные прогнозы, однако впереди у пациентки длительная реабилитация.