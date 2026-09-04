В Волгограде все готово к старту работ на сетях после отключения воды





Ресурсоснабжающая организация завершает последние приготовления к старту плановых работ на сетях и сооружениях в южных районах Волгограда, которые начнутся сразу после отключения воды.

– Вся техника и персонал ресурсоснабжающей организации готовы к предстоящим мероприятиям. На объекты уже завезли десятки единиц новой запорной арматуры разного диаметра, все необходимые комплектующие. Работы начнутся сразу, как только вода уйдет из системы, – сообщили в «Концессии водоснабжения».

Напомним, что масштабные работы на объектах водопроводно-канализационного хозяйства в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда пройдут с 4 по 6 сентября. Это потребует отключения системы от водоснабжения. Специалисты будут менять задвижки и ветхие трубы, подключать к системе новый участок сети.

Подача воды будет прекращена сегодня, 4 сентября, с 22:00 мск.

В период отключения, 5 и 6 сентября, с 8:00 до 20:00 мск будет организован подвоз воды жителям южных районов.

Обновленный график подвоза воды опубликован на сайте ресурсоснабжающей организации.

Видео: «Концессии водоснабжения»