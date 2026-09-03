Росстат: зарплаты волгоградцев в июне выросли до 76,5 тысяч





Новые данные о размере средних зарплат жителей Волгоградской области опубликовал Росстат. В федеральном ведомстве, судя по обнародованным цифрам, вновь увидели рост зарплат в регионе.

Так, в июне, уверены статистики, в Волгоградской области в среднем зарабатывали 76500 рублей. Тогда как в мае этот показатель был меньше – 75626 рублей. Рост за месяц составил 874 рубля



В целом же за первое полугодие 2026 года средняя зарплата работников Волгоградской области составила 72480 рублей. По этому показателю первое место в ЮФО сохранил Краснодарский край – 85971 рубль. Меньше всего по итогам первого полугодия получали в Калмыкии – 63456 рублей. А вот в Астраханской области средняя зарплата за первую половину 2026 года оказалась выше, чем в Волгоградской области – 74997 рублей.



