Главное

В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО Волгоградцам спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне

Актуально

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Набитый нелегалами автобус случайно обнаружили в соседнем с Волгоградом Саратове
Оперативники МВД обнаружили и задержали в Саратове автобус, в котором находилось 60 нелегалов. Как сообщает ИА «СарИнформ», факт перевозки иностранных граждан был выявлен сотрудниками ППС случайно. ...
Федеральные новости
 В Крыму ввели ограничения энергоснабжения по всему полуострову
Энергосистема Республики Крым в четверг, 3 сентября, функционирует в условиях повышенного спроса и дефицита генерирующих мощностей. Как сообщает  ИА «Живая Кубань» со ссылкой на ГУП РК «Крымэнерго», данная ситуация потребовала...
Экономика

Росстат: зарплаты волгоградцев в июне выросли до 76,5 тысяч

Экономика 03.09.2026 18:36
0
03.09.2026 18:36


Новые данные о размере средних зарплат жителей Волгоградской области опубликовал Росстат. В федеральном ведомстве, судя по обнародованным цифрам, вновь увидели рост зарплат в регионе. 

Так, в июне, уверены статистики, в Волгоградской области в среднем зарабатывали 76500 рублей. Тогда как в мае этот показатель был меньше – 75626 рублей. Рост за месяц составил 874 рубля

В целом же за первое полугодие 2026 года средняя зарплата работников Волгоградской области составила 72480 рублей. По этому показателю первое место в ЮФО сохранил Краснодарский край – 85971 рубль. Меньше всего по итогам первого полугодия получали в Калмыкии – 63456 рублей. А вот в Астраханской области средняя зарплата за первую половину 2026 года оказалась выше, чем в Волгоградской области – 74997 рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.09.2026 18:36
Экономика 03.09.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2026 13:58
Экономика 03.09.2026 13:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2026 10:21
Экономика 03.09.2026 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2026 09:39
Экономика 03.09.2026 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2026 07:16
Экономика 03.09.2026 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2026 06:17
Экономика 03.09.2026 06:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.09.2026 12:01
Экономика 02.09.2026 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.09.2026 16:37
Экономика 01.09.2026 16:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.09.2026 11:32 Реклама
Экономика 01.09.2026 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.08.2026 14:50
Экономика 31.08.2026 14:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.08.2026 10:55
Экономика 27.08.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2026 20:22
Экономика 26.08.2026 20:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2026 19:15
Экономика 26.08.2026 19:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2026 18:56
Экономика 26.08.2026 18:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.08.2026 13:09
Экономика 26.08.2026 13:09
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:50
Спасатели и врачи провели спецоперацию по спасению дачницы с СарпинскогоСмотреть фотографии
18:36
Росстат: зарплаты волгоградцев в июне выросли до 76,5 тысячСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде нашли опасные вещества в воздухе после пожара в «Светофоре»Смотреть фотографии
17:27
Волгоградские экс-депутаты и их сообщники выплатят «Согазу» 1,84 млн рублейСмотреть фотографии
17:08
Врачи больницы №25 спасают пассажира самолёта, экстренно севшего в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:20
Набитый нелегалами автобус случайно обнаружили в соседнем с Волгоградом СаратовеСмотреть фотографии
16:13
Лишившего мэрию 20 квартир экс-директора МКУ «ЖилСлужба» отправят в колониюСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде осудили члена ОПГ, скупавшего карты для вывода украденных миллионовСмотреть фотографии
14:46
В Бекетовке в Волгограде тушат двухэтажный МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
13:58
Волгоградская область стала шестой в РФ по размерам посевовСмотреть фотографии
13:43
В Волгограде с водителя иномарки взыскали 150 тыс. рублей за ДТП с пострадавшим ребёнкомСмотреть фотографии
13:42
Сбои в расписании: в аэропорту Волгограда задерживают и отменяют рейсыСмотреть фотографии
13:42
Путин на ВЭФ затронул тему ремонта НПЗ и ситуацию с топливомСмотреть фотографии
12:58
«Это информационная атака»: Путин высказался о вбросах про мобилизацию и заморозку средств россиянСмотреть фотографии
12:54
«Никакие диверсии не сломят нашего единства»: представители диаспор в Волгограде скорбят по жертвам теракта в БесланеСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде драка двух соперников из-за женщины попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Под Волгоградом суд запретил нелегальный приют для собак в СНТ «Садовод»Смотреть фотографии
12:25
В Крыму ввели ограничения энергоснабжения по всему полуостровуСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом вынесли приговор виновнику столкновения трех судовСмотреть фотографии
11:59
В Михайловке мопед сбил детей-пешеходов: четверо в больницеСмотреть фотографии
11:43
Для тех, кому побыстрее: волгоградцы начали торговать местами в километровых очередях к АЗССмотреть фотографии
11:40
На ж/д вокзале в Волгограде почтили память жертв терроризмаСмотреть фотографии
11:28
Под Волгоградом водитель «Лады» устроил ДТП с пятью автомобилямиСмотреть фотографии
11:20
Ваш отдых – забота профи. Как рождаются путешествия, которые хочется повторитьСмотреть фотографии
11:13
Донской фермер получил штраф за пожар после падения БпЛА на поле: за него вступились в ГДСмотреть фотографии
11:01
СК проверяет обстоятельства гибели исчезнувшей 15-летней школьницыСмотреть фотографии
10:55
Под Волгоградом бесправный водитель с 16-летней пассажиркой погибли в ДТПСмотреть фотографии
10:21
Первый платеж за горячую воду цифровыми рублями приняли в ВолжскомСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцам советуют заранее запастись водой перед отключениемСмотреть фотографии
10:07
«Цены – космос»: волгоградцы стали отказываться от такси из-за двукратного подорожанияСмотреть фотографии
 