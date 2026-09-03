



Минздрав РФ разработал обновленный порядок проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения. По информации ТАСС, ключевые изменения коснутся расширения спектра исследований и усиления профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Как пояснила агентству главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова, новые правила сделают диспансеризацию более персонализированной. В частности, в порядок включается обязательная оценка репродуктивного здоровья для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Это нововведение будет проводиться поэтапно, по возрастным группам, параллельно с обычным профилактическим осмотром.

Согласно новому порядку, в перечень обязательных процедур войдет оценка липидного профиля (исследование жирового обмена). Оно будет проводиться раз в шесть лет для граждан 18–39 лет и раз в три года – для пациентов старше 40 лет. Кроме того, каждый россиянин один раз в жизни сдаст анализ на уровень липопротеина(а) – генетического маркера риска развития атеросклероза. Эти данные помогут врачам точнее рассчитывать сердечно-сосудистый риск и выбирать тактику профилактики инфарктов и инсультов.

Еще одно важное новшество – при оценке рисков теперь будут учитываться данные компьютерной томографии, если они уже есть у пациента (в частности, показатель коронарного кальция по снимкам грудной клетки или сердца).

Для мужчин в возрасте 65–75 лет с вредной привычкой (курящие или курившие ранее), а также для людей этого же возраста, у близких родственников которых была аневризма брюшной аорты, вводится новый вид скрининга – УЗИ брюшной аорты.