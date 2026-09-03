



2 сентября в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Россия» следовавший маршрутом из Санкт-Петербурга в Сочи. По информации пресс-службы воздушной гавани, приземление носило вынужденный характер и связано было с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.

- Рейс авиакомпании «Россия», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Сочи», совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Мужчина с рейса снят и передан в медицинское учреждение города. После завершения процедур рейс продолжил движение по маршруту, - подчеркнула представитель аэропорта.

Отметим, как стало известно редакции из собственных источников, 60-летний пассажир был доставлен в 25-ю больницу. Медики заподозрили у мужчины инсульт.

Фото из архива ИА «Высота 102»