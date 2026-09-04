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Общество

Метеозависимые волгоградцы отдохнут от магнитных бурь

Общество 04.09.2026 07:23
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04.09.2026 07:23



Сегодня, 4 сентября, жители Волгоградской области, которые подвержены магнитным бурям, могут быть спокойны. Индекс Кр не будет более 1-2 баллов, что свидетельствует о том, что геомагнитных колебаний не ожидается. 

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, "небольшие возмущения" никак не скажутся на самочувствии метеозависимых граждан. Эксперты отмечают, что магнитосфера останется спокойной до конца недели. Скачки давления, недомогание и головные боли, а также другие симптомы, которые испытывают некоторые граждане в пик геомагнитной активности, не должны тревожить. 

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