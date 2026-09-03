BMW с тремя семерками арестовали за долги у волгоградкой компании

Приставы в Волгограде остановили на дороге и арестовали за долги автомобиль BMW X5, принадлежащий волгоградской компании по обработке стекла. В отношении юридического лица на исполнении у судебных приставов находится более 100 исполнительных производств на сумму свыше 2 миллионов рублей.

В ГУ ФССП России по региону уточнили, что компания проигнорировала 111 штрафов ГИБДД, задолжала контрагентам и не оплатила более 200 тысяч рублей исполнительского сбора.

В Волгограде премиальный кроссовер компании-должника остановили полицейские и передали информацию приставам, которые выехали на место и наложили арест на иномарку. Если в ближайшее время долг не будет погашен, то автомобиль BMW X5 направят на оценку и реализацию.