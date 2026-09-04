Вакцинация от гриппа началась в Волгоградской области





Осенне-зимний период традиционно становится временем, когда заболеть ОРВИ и гриппом гораздо легче, чем в тёплые месяца. Чтобы помочь организму противостоять сезонным вирусам, медики советуют не отказываться от вакцинации.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила о начале прививочной кампании. Поставки вакцин в регионы уже идут. Состав препаратов в этом году несколько изменился - с учётом рекомендаций ВОЗ три штамма вируса гриппа обновлены. Чтобы вакцина оказалась наиболее эффективной, нужно делать её заблаговременно.



Иммунизация, по мнению медиков, желательна для людей из группы риска - беременных женщин, детей, людей с хроническими заболеваниями, граждан старшего возраста.