Патриарх Кирилл назвал пивную инициативу депутата Госдумы от Волгоградской области «безнравственной»





Сегодня Патриарх Кирилл на VП Рождественских парламентских встречах в Госдуме выступил против узаконивания рекламы пива и другой алкогольной продукции в СМИ и призвал не принимать соответствующий законопроект. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральные СМИ.

"В публичном пространстве активно обсуждается проблема рекламы алкоголя. Очевидно, что реклама алкогольной продукции не имеет никакой иной цели, кроме обогащения производителей алкоголя, их борьбы за рынки сбыта и за рост потребления спиртосодержащих напитков нашими соотечественниками", - сказал патриарх, выступая пред депутатами. Но рост потребления алкоголя, по словам Патриарха Кирилла, это «преждевременные смерти и страдания людей». В связи с этим он призвал депутатов Госдумы «остановить продвижение безнравственной инициативы».

В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о рекламе алкогольной продукции, который отменяет принятые ранее нормы о невозможности с 1 января 2019 года размещения рекламы пива в телепрограммах во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, а также на спортивных телеканалах. Законопроект сохраняет возможность распространения рекламы на телевидении и радио в ночное время и размещение в печатных изданиях. (Некоторые послабления пивным компаниям были даны в прошлом году во время проведения ЧМ-2018, в частности, разрешалась продажа пенного напитка на стадионах - прим. ред. ИА "Высота 102").

Госдума приняла этот проект в первом чтении в декабре прошлого года. Однако эта законодательная инициатива вызвала разногласия среди депутатов Госдумы фракции «Единой России», отличающейся строгой партийной дисциплиной. В частности, известный депутат-единоросс Сергей Железняк прямо спросил авторов законопроекта, «чьи интересы они лоббируют?». Среди инициаторов нашумевшего «пивного» закона - Антон Горелкин, Виктор Зобнев и Ирина Гусева, депутат Госдумы от Волгоградской области.

Фото сайта Госдумы РФ.