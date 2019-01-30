Центральный районный суд Волгограда признал виновным бизнесмена в даче 200 тысяч рублей взятки правоохранителям. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда. По сведениям информагентства, приговор вынесен в отношении директора ООО «Экостандарт» Антона Лысенко.

В судебном заседании установлено, что в августе 2018 года директор фирмы передал сотруднику правоохранительных органов 200 тысяч рублей. Бизнесмен рассчитывал «замять» оперативно-розыскное дело по факту нарушений правил обращения с отходами производства и результаты проведенной проверки. По сведениям информагентства, фирма занималась утилизацией отходов высокого класса опасности.

В момент передачи денежной суммы коммерсанта задержали сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Центральный районный суд приговорил коммерсанта к штрафу в размере 14 млн рублей. Прокуратура настаивала на более жестком вердикте - 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей. Вопрос об обжаловании приговора будет решен по мере его поступления в надзорный орган.



