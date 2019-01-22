Расследования

Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет за уничтожение 30 ясеней

Расследования 22.01.2019 12:51
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22.01.2019 12:51


До 7 лет лишения свободы грозит 34-летней жительнице Среднеахтубинского района за вырубку 30 ясеней в заповедной зоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, незаконная рубка была проведена в период с сентября по октябрь 2018 года. Ущерб, причиненный природе, составил свыше 650 тысяч рублей. Инспектор по охране леса выявил преступление в ходе обследования вверенного ему природного участка, сообщил о фактах незаконной вырубки в полицию. Расследование дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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