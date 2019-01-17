



Волгоградский региональный оператор по вывозу мусора попал под проверку областной прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, проверять ООО «Управление отходами» начали практически с начала года, после многочисленных жалоб горожан. Накануне стало известно, что в Саратове по факту ненадлежащего исполнения региональным оператором услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ходе прокурорской проверки в рамках перехода на новую систему обращения с отходами выявили, что отходы вывозятся несвоевременно. Коммунальная услуга по обращению с ТКО предоставлялась со стороны филиала АО «Управление отходами» ненадлежащего качества. После проверки прокуратура обратилась в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц, после чего и было возбуждено уголовное дело. В Саратовской области АО "Управление отходами" работает с августа прошлого года.