Мэрия Волгограда продляет набор претендентов в кадровый резерв

Политика 10.01.2019 17:45
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10.01.2019 17:45
До 21 января продлен прием заявок от желающих войти в кадровый резерв администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, время на подготовку документов пролонгировано по просьбам заявителей. О старте конкурсной процедуры по отбору претендентов на замещение руководящих муниципальных должностей администрация города объявила в конце 2018 года. В муниципалитете заявили, что ищут, в частности, молодых, креативных, энергичных и социально активных граждан, у которых есть собственное видение развития города-героя.
За два дня первой рабочей недели 2019 года поступило больше 10 обращений от желающих принять участие в конкурсе. Сейчас претенденты начали формировать первичные пакеты документов. В числе обязательных требований к потенциальным руководителям – гражданство РФ, высшее образование, стаж работы на руководящих должностях не менее трех лет. Прием документов – первый этап, далее запланировано тестирование на знание законодательства о муниципальной службе, а также творческое задание – каждый конкурсант должен будет представить свой проект развития отрасли, на руководство которой он претендует. Кроме того, с каждым из кандидатов побеседуют эксперты для определения уровня личностных и деловых качеств кандидатов.
Определять состав резерва управленческих кадров будут две комиссии: одна – в сфере экономики, финансов, управления муниципальным имуществом, другая – в сфере молодежной политики, туризма, культуры, образования, физической культуры и спорта.
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