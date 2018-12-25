В Волгограде ради выпивки мужчина украл деньги и кольцо

Происшествия 25.12.2018 13:28
471 0
25.12.2018 13:28
11 тысяч рублей, банковские карты и золотое кольцо были похищены у 40-летней волгоградки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сразу начала подозревать своего пьющего сожителя.
Оперативники задержали 42-летнего мужчину. Он вину признал. Рассказал, что деньги пропил. Оставшееся "в живых" золотое кольцо у злоумышленника полицейские изъяли и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы.
Реклама
Популярное по теме
24.12.2018 10:56
20394 32
10.12.2018 22:44
15785 0
07.12.2018 09:29
10305 11
В Волгоградской области двое подельников хоронили тела своих жертв в доме25.12.2018 14:58
Происшествия 25.12.2018 14:58
1617 1 Обсудить
В Волгоградской области мужчина за 11 тысяч рублей пытался откупиться от дочки25.12.2018 12:48
Происшествия 25.12.2018 12:48
10875 5 Обсудить
Двое жителей Волгоградской области устроили ночь погромов и поджогов25.12.2018 12:10
Происшествия 25.12.2018 12:10
5514 3 Обсудить
В центре Волгограда остановились трамваи из-за ДТП25.12.2018 12:03
Происшествия 25.12.2018 12:03
1065 Обсудить
В волгоградском лицее из-за задымившегося принтера школьников отпустили домой25.12.2018 11:33
Происшествия 25.12.2018 11:33
713 Обсудить
Находящуюся в федеральном розыске женщину задержали за распитие алкоголя в Волгограде24.12.2018 12:43
Происшествия 24.12.2018 12:43
3473 6 Обсудить
Волгоградца задержали за крушение молотком витрин в кулинарии (ВИДЕО)24.12.2018 10:56
Происшествия 24.12.2018 10:56
20394 32 Обсудить
Три человека получили травмы в авариях на скользких дорогах в Волгоградской области24.12.2018 10:32
Происшествия 24.12.2018 10:32
1481 0 Обсудить
В Волгограде тушат пожар в частном секторе23.12.2018 14:01
Происшествия 23.12.2018 14:01
3439 0 Обсудить
На трассе под Волгоградом столкнулись три машины23.12.2018 11:05
Происшествия 23.12.2018 11:05
3515 0 Обсудить
Несовершеннолетняя девушка пострадала во время аварии в Волгограде23.12.2018 10:51
Происшествия 23.12.2018 10:51
1977 0 Обсудить
В Волгограде пассажирка трамвая пострадала из-за беспечного пешехода22.12.2018 11:28
Происшествия 22.12.2018 11:28
2938 0 Обсудить
67-летняя пассажирка волгоградского трамвая накануне попала в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерка пострадала в результате экстренного торможения элетротранспорта. Водителю пришлось неожиданно остановить трамвай из-за перебегающего рельсы пешехода.Происшествие произошло...
В Волжском водитель сбил пенсионерку и скрылся22.12.2018 11:26
Происшествия 22.12.2018 11:26
863 0 Обсудить
Число погибших на пожаре в частном доме в Волгоградской области выросло до трех человек21.12.2018 17:04
Происшествия 21.12.2018 17:04
2487 2 Обсудить
На «танцующем» мосту в Волгограде разбились три машины21.12.2018 15:13
Происшествия 21.12.2018 15:13
3646 2 Обсудить
Реклама