В Волгограде ради выпивки мужчина украл деньги и кольцо





11 тысяч рублей, банковские карты и золотое кольцо были похищены у 40-летней волгоградки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сразу начала подозревать своего пьющего сожителя.

Оперативники задержали 42-летнего мужчину. Он вину признал. Рассказал, что деньги пропил. Оставшееся "в живых" золотое кольцо у злоумышленника полицейские изъяли и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы.



