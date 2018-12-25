Происшествия

В Волгограде ради выпивки мужчина украл деньги и кольцо

Происшествия 25.12.2018 13:28
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25.12.2018 13:28


11 тысяч рублей, банковские карты и золотое кольцо были похищены у 40-летней волгоградки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина сразу начала подозревать своего пьющего сожителя. 
Оперативники задержали 42-летнего  мужчину. Он вину признал. Рассказал, что деньги пропил. Оставшееся "в живых" золотое кольцо у злоумышленника полицейские изъяли и вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит  до 2 лет тюрьмы.

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