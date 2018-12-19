Выборы 19.12.2018 08:54
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19.12.2018 08:54
Больше наблюдателей хороших и разных должно быть на избирательных участках в день выборов. Так считают депутаты фракции КПРФ в Волгоградской областной думе. Парламентарии внесли в заксобрание проект поправок в закон об избирательных комиссиях, сообщает ИА «Высота 102». Думские коммунисты полагают, что наблюдателей на участки должны иметь право делегировать не только кандидаты и партии, участвующие в выборах, но и любые общественные объединения.
По разумению народных избранников, такие новеллы позволят сделать выборы честнее и прозрачнее.
«Объективный и эффективный контроль может быть осуществлен именно независимыми общественными организациями, которые являются политически нейтральными», - говорится в пояснительной записке к проекту закона. Предлагаемые изменения, продолжают авторы документа, позволят развивать институт независимого общественного наблюдения в Волгоградской области.
Напомним, в сентябре 2019 года состоятся выборы в новый созыв Волгоградской областной думы. Подготовка к единому дню голосования в стенах парламента уже началась. Так, на ближайшем заседании заксобрания 21 декабря депутаты рассмотрят проект новой системы распределения мандатов в областной думе. Разработчиками документа выступила группа депутатов-единороссов, которые предлагают увеличить долю мажоритарных округов до 75%, а территориальных групп снизить до 25%. В настоящее время из 38 членов регпарламента 19 избраны по одномандатным округам и столько же – по спискам партий.
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19.12.2018 08:54
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