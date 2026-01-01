В Волгоградской области в 2025 году, несмотря ни на что, продолжали ремонтировать, строить и сдавать не только существующие, но и новые инфраструктурные объекты. Вспоминаем, какие мосты, дороги, транспортные линии и развязки за это время были реконструированы, возведены с нуля и сданы в эксплуатацию.

Трамвай - наше всё!





Трамвайная линия протяженностью 3,8 км в 2025 году была реконструирована в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. Как и на маршруте скоростного трамвая ранее, здесь демонтировали старые рельсы и деревянные шпалы, отслужившие свой срок, а после укрепления основания уложили новое трамвайное полотно и смонтировали современную контактную сеть. Параллельно проводились работы по модернизации тяговых подстанций, от которых также зависит движение вагонов. Реконструкция началась весной и завершилась осенью.





Сегодня волгоградцы уже не могут представить свою жизнь без трамваев, которые задают ритм жизни города. И как любой механизм требуют регулярного ремонта, обновления и, конечно, инвестиций в развитие.

Ремонт мостов





Первым в 2025 году был отремонтирован Марийский путепровод в Красноармейском районе. Если точнее, то работы на этом объекте начались еще в 2023-ем, но о том, что контракт полностью выполнен стало известно в январе 2025-го. Рабочие обновили основание моста, заменили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары для пешеходов и обновили трамвайное полотно, проходящее по этому мосту.





Летом стартовал ремонт еще одного крупного дорожного объекта – путепровода на Тулака, который находится на границе Ворошиловского и Советского районов. Работами было охвачено два мостовых сооружения, проходящих через ж/д пути. Стахановскими темпами, всего за четыре месяца, специалисты заменили 128 опорных элементов, укрепили балки и откосы, обустроили двухслойное асфальтовое покрытие и заменили ограждения. На финальном этапе была нанесена разметка. Шесть полос обновленного объекта в полную мощность были запущены уже в конце ноября 2025 года.

В конце года были приняты решения по ремонту еще двух путепроводов на юге Волгограда, о чем давно мечтали автомобилисты. Первый такой объект – мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе Волгограда. В конце декабря стало известно, что проектную документацию по ремонту этого проблемного объекта разработает ООО «Стройэкспертиза». Контракт уже заключен.





Также в Красноармейском районе началась подготовка к капитальному ремонту второй очереди путепровода на Второй продольной - моста через ж/д пути у станции «Сарепта». На эти цели из бюджета выделено 403 млн рублей. Подрядчик работ еще не определен.

А всего, по данным облкомдортранса, в Волгоградской области построят и модернизируют четыре путепровода и 13 мостов по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На семи объектах строительные работы уже начались, что стало хорошим заделом на будущее. В текущем году заключены контракты на выполнение работ на 11 сооружениях, расположенных в Волгограде и районах области.

По новым дорогам – с ветерком!





3 марта в Волгограде торжественно запустили движение по новой транспортной развязке на Третьей продольной магистрали, ставшей важной частью международного транспортного коридора «Север – Юг». На новом участке протяженностью 3,2 км за три года расширили с двух до четырех полос дорогу, возвели путепровод протяженностью 116,5 метра.

В начале сентября в Волгограде торжественно открыли новую четырехполосную дорогу на улице Латошинской в Тракторозаводском районе. Над преображением 2,5-километрового участка от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив чиновники, проектировщики и дорожники трудились несколько лет, чтобы подготовить участок, сделать проект и реализовать его в жизнь.

Расширение дороги до четырех полос позволило в разы увеличить пропускную способность этой дороги с ежедневным трафиком 3,5 тысячи машин в сутки. Здесь также появилось новое освещение, шесть остановочных павильонов и столько же пешеходных переходов.





Еще один крупный объект был торжественно открыт 26 декабря в Светлоярском районе, что стало настоящим подарком для жителей Волгоградской области к Новому году. Губернатор Андрей Бочаров и руководитель Росавтодора Роман Новиков запустили движение по 12-километровому участку обхода Волгограда, включая новый мост через Волго-Донской канал.





Этот участок включает в себя также три разноуровневые развязки. Они обеспечивают выезд на трассы Р-22 «Каспий», региональную дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.





Глава региона еще раз напомним, что мечты сбываются. И выразил надежду, что в ближайшем будущем у жителей региона будет еще много радостных событий. В частности Андрей Бочаров отметил еще ряд долгожданных объектов, таких как Третий и Четвертый пусковые комплексы обхода Волгограда, о сдаче которых также мечтают жители региона.

Фото: архив V102.RU / администрации Волгоградской области

