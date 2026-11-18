Сотрудники Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району разоблачили 23-летнего мужчину, причастного к незаконному обороту плат`жных средств.

Правоохранители установили, что в октябре 2026 года молодой человек увидел в мессенджере объявление о дополнительном заработке. Понимая, что это связано с преступной деятельностью, он передал неизвестному реквизиты своей банковской карты. После этого на указанный счёт поступали деньги, полученные мошенническим путём, которые затем использовались для различных финансовых операций.



За предоставление своих банковских данных мужчина получил от злоумышленников более 10 тысяч рублей. Он полностью признал свою вину. На основании собранных доказательств следователь возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот платёжных средств). Мужчина был задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы до трёх лет.



фото: ГУ МВД России по Волгоградской области