В Волгоградскую область доставят список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Оршанская» из Витебской епархии. Торжественное прибытие святыни состоится 20 ноября в 10:00 в соборе князя Александра Невского. Икона будет находиться в храме до 16:00 26 ноября.Прихожане других храмов Волгограда и жители разных городов области смогут увидеть икону с 20 ноября до 31 января - она будет представлена в храмах Дубовки, Камышина, Котово и Петрова Вала. Пребывание святыни в регионе продолжится до 18 февраля следующего года.Согласно преданию, Оршанская икона Божией Матери чудесно явилась в 1631 году при основании Богоявленского Кутеинского мужского монастыря близ Орши (Беларусь) на берегу реки Кутеинки. С XVII века известны случаи, когда люди получали помощь после молитв перед этим образом. С XIX века празднование в честь иконы связано с днями памяти преподобномученика Афанасия Брестского (2 августа и 18 сентября по новому стилю), так как он получил особое покровительство Царицы Небесной через эту икону. С 2013 года праздник в честь Оршанской иконы включён в официальный церковный календарь.

Отметим, оригинал иконы утрачен, его текущее местонахождение неизвестно.