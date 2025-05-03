Общество

«Детей несли на плечах спасатели»: волгоградцев 1 мая спасали из ловушки большой воды

Общество 03.05.2025 10:45
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03.05.2025 10:45


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области отмечавшие Первомай вылазкой на природу семьи оказались в ловушке большой воды. Как сообщает ИА «Высота 102», выехавшие на маевку семьи не смогли вернуться вечером на дорогу, которую затопило за считанные часы из-за увеличенного сброса с Волжской ГЭС. В результате в районе озера Денежного была развернута целая спасательная операция, в которой участвовали и встревоженные родственники волгоградцев, и сотрудники ГУ МЧС, и участники автомобильного сообщества «Альянс 4#4», и даже лично глава района Николай Патрин.  


Как рассказали информагентству читатели, отметить Первомай в Заволжье выехали утром из Волгограда две семьи. Без проблем проехав на кроссоверах к берегу водоема, волгоградцы расположились для отдыха. И в течение дня ничего не предвещало проблем. Однако с наступлением вечера, когда было решено возвращаться домой, оказалось, что путь к большой дороге уже отрезан водой. 

– Первого мая увеличили сброс воды. И вечером – около 19.00 – грунтовые дороги стремительно ушли под воду. Откровенно говоря, никто такого поворота событий не ожидал, – рассказали ИА «Высота 102» пережившие тревожную ночь волгоградцы. – Когда одну машину кое-как удалось поднять на бугор, а вторую затопило, стало понятно, что без посторонней помощи нам не выбраться. Начали звонить родным и в экстренные службы.

К попавшим в ловушку волгоградцам выехали первыми сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области. Их главной задачей было спасение людей, находившихся в автомобиле, который оставался в воде. Прибыв на место, спасатели накачали лодки, однако за детьми отправились вброд – мальчишек сотрудники МЧС выносили на плечах в безопасное место. 

Огромное спасибо хотелось бы сказать спасателям за их оперативные действия и помощь. Не остались в стороне и ребята из «Альянса 4#4». Приехав на место, они сначала сказали, что не проедут и вряд ли чем-то смогут помочь. Но не уехали – по карте отыскали объезды через леса, а найдя, прорубали просеку, чтобы подъехать к нам по сухому, – рассказали читатели информагентства.  


О происшествии в районе озера Денежного стало известно вечером 1 мая и главе Среднеахтубинского района Николаю Патрину. Как рассказали волгоградцы, не оставшись в стороне, и он лично прибыл на место – помогал прокладывать путь для застрявших в воде автомобилей.

– Когда все, кто находился в машинах, были эвакуированы спасателями, сообща стали доставать машины. Участвовали в процессе все – и спасатели, которые не развернулись и нас не оставили, и родственники, и даже глава района. Николай Патрин, как и все, взяв в руки пилу, лазил в воде и наравне с нами пилил упавшие деревья, – рассказали участники спасательной операции. – Участники автоклуба на своих УАЗах помогали вытягивать застрявшие авто на лебедках. 

В общей сложности, уточняют волгоградцы, в спасении застрявших земляков участвовало несколько десятков человек. Вытянуть машины на сушу удалось в итоге около 4 часов утра. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» позвонили сегодня, 3 мая, Николаю Патрину, чтобы узнать подробности происшествия от него. Однако, подтвердив, что выезжал на место, глава Среднеахтубинского района, сославшись на сильную простуду, попросил уточнить обстоятельства у других участников спасательной операции.

От души хотелось бы поблагодарить и ребят из МЧС, остававшихся с нами до последнего, и участников автоклуба, без которых мы бы не обошлись. И конечно, большая благодарность Николаю Патрину. Спасибо всем. А Николаю Геннадьевичу – еще и скорейшего выздоровления, – говорят спасенные волгоградцы.  

Фото, видео: читатели «ИА Высота 102»

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