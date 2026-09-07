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Общество

АО «Приволжтрансстрой» пошло по пути банкротства

Общество 07.09.2026 16:22
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07.09.2026 16:22


В отношении АО «Приволжтрансстрой» введена процедура наблюдения, а временным управляющим утверждена Елена Лазарева. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. 

– Установив, что у АО «Приволжтрансстрой» имеется задолженность перед налоговым органом в размере более 2 000 000 руб., а также иными кредиторами, заявившими о своих претензиях, неисполнение обязательств в течение более трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, суд пришел к выводу о введении в отношении должника процедуры наблюдения, в том числе с целью анализа финансового состояния должника, выявления признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, – говорится в сообщении суда.

В арбитражном суде также пояснили, что процедура наблюдения направлена на  обеспечение сохранности имущества должника, проверку реального финансового положения общества, определение возможных путей преодоления кризисной ситуации с учетом позиции кредиторов относительно возможности применения к нему реабилитационной процедуры либо о необходимости введения конкурсного производства с последующей ликвидацией.

Судебное заседание по рассмотрению результатов проведения процедуры наблюдения назначено на 21 декабря 2026 года. К этому времени временный управляющий должен будет предоставить анализ финансовой деятельности АО, уведомления о проведении собрания кредиторов и другие документы. 

Напомним, в августе 2025 года стало известно о задержании топ-менеджеров АО «Приволжтрансстрой», подозревающихся в совершении уголовного преступления. Дело в отношении них и группы чиновников будет рассматриваться в Первомайском районном суде Краснодарского края. А в арбитражный суд Волгоградской области поступил иск Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан, которая просила признать компанию банкротом из-за долгов по налогам в размере более 68 млн рублей. 

При этом, как известно, АО «Приволжтрансстрой» занимается реконструкцией ЦУМа. Работы в здании начались в 2024  году и были разбиты на несколько этапов из-за выявленных в ходе демонтажа скрытых дефектов и признания части конструкций аварийными. Специалисты зафиксировали критическое состояние колонн, балок, перекрытий и лестничных маршей. На время дополнительного обследования и корректировки проекта работы продолжались в других частях здания.  

На эти работы из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей. За год специалистами был проведен большой комплекс работ, в том числе по усилению конструкций 1-4 этажей. Параллельно восстанавливалась шахта грузового лифта, велся демонтаж лестничных марше.

В начале июля стало известно, что  связи с выявлением критических дефектов несущих конструкций на 1-4 этажах здания подрядчик скорректировал проектную документацию, которая на тот момент проходит госэкспертизу, и продолжил работу в безопасной части объекта. 

– Выполнены работы по усилению конструкций 1-3 этажей, монтажу витражей фасада здания, устройству стен грузового лифта, стяжки пола, демонтажу пристройки №3, кровли, парапета, перекрытия четвертого этажа. Сейчас ведутся работы по устройству перегородок из гипсокартонных листов. Работы на объекте продолжаются силами действующего подрядчика, в случае необходимости будет инициированы процедуры расторжения контракта и конкурсный отбор новой подрядной организации, – тогда комментировали  в облкомстрое. 

А в конце августа в администрации Волгоградской области сообщили, что АО «Приволжтрансстрой» приступило к новому этапу восстановления Центрального универмага в Волгограде после того, как ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на научно-проектную документацию по его реставрации. То есть смена подрядчика на тот момент не понадобилась. 

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