Экологическое бедствие? Названы шокирующие причины гибели рыбы в Ангарском пруду Волгограда

Специалисты облкомприроды закончили исследование проб воды, взятых в Ангарском пруду в Волгограде после массовой гибели рыбы в этом водоеме. Результаты исследования оказались шокирующими.
- Специалистами лаборатории регионального центра экологического контроля в отобранных в пруду пробах выявлены многократные превышения предельно допустимых концентраций аммония и нефтепродуктов, - пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве.
- Принято решение об организации незамедлительных мер по ликвидации последствий произошедшей ситуации. Соответствующие документы и результаты проверки переданы в администрацию Волгограда, на основании чего департаментом городского хозяйства сформирован пакет документов и направлен в полицию, - добавили в облкомприроды.
Напомним, в начале сентября в пруду на Ангарском произошел массовый мор рыбы. Волгоградцы сняли катастрофические последствия на видео – на поверхности плавали сотни карасей, красноперок, окуней, щук и сазанов. На берег выползли уже полуживые раки. При этом над прудом стояла страшная вонь от разлагающейся рыбы.
После случившегося были отобраны пробы воды в мертвом пруду.
Ранее сообщалось, что рядом с водоемом собираются строить локальные очистные сооружения. Весной этого года около пруда появился частокол из огромных труб, на что обратили внимание волгоградцы.