На Ангарском пруду в Волгограде произошла массовая гибель водных обитателей, сообщает V102.RU. Очевидцы 6 сентября сняли на видео масштабы бедствия в этом водоеме.





- Вонь стоит на берегу невыносимая. Сегодня 6 сентября. Еще не вся рыба погибла. Некоторая пытается спастись и еще дышит на поверхности. Прекрасные караси, сазаны двухкилограммовые. Еще некоторые караси дышат, но причина замора неизвестна. Раки выползли на берег. Не могут в этой воде уже находиться. Белый амур килограмма на четыре. И так по всему берегу Ангарского пруда. Я уже не говорю про малька. Малек весь лег, - комментирует происходящее автор видео.

По его наблюдениям, погибли красноперка и окунь. Огромные щуки, сазаны и караси еще плавают у поверхности и пытаются дышать. Раки также вышли из своих укрытий и прибились к берегу.

Причина массового замора рыбы на данный момент неизвестна. Информация уточняется в природоохранных ведомствах.

В комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области сообщили, что Ангарский пруд находится в ведении муниципалитета.

- В свою очередь, Облкомприроды будет проведено выездное мероприятие в целях обследования акватории водного объекта и выявления источников загрязнения, - сообщили информагентству в профильном комитете.

Видео: Волгоград ВКУРСЕ! / t.me