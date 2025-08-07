«Он был весь в синяках»: 8-летний волгоградец на второй день в детском лагере попал на операционный стол





Родители 8-летнего мальчика, которого вместе с сестрой отправили отдыхать в лагерь имени Гули Королевой в Городищенском районе Волгоградской области, едва не потеряли ребенка. Вместо оздоровления мальчик, по словам его мамы Марии, сначала подвергся издевательствам, а потом попал на операционный стол.

Как рассказала ИА «Высота 102» Мария Королева, 3 августа Серафим и его 10-летняя сестра Василиса вместе с другими детьми отправились на отдых в лагерь имени Гули Королевой.

- Наши дети уезжали счастливыми и здоровыми. Сын у нас выступает в ансамбле, танцует и поет. Мы надеялись, что Серафим с Василисой хорошо отдохнут, блеснут своими талантами, благо, как нам обещали, в лагере есть для этого все возможности. Ведь руководит лагерем бывший участник КВН Ниджат Ахмедов, творческий человек, - начала свой невеселый рассказ Мария. Проблемы начались уже в день отъезда. По словам Марии, под палящим солнцем дети и родители стояли полтора часа без воды. Не было никакой четкой информации, куда сажать детей, в итоге, утверждает волгоградка, при посадке произошел хаос и давка.

В первый же день приезда, уверяет женщина, у детей отобрали телефоны. По словам Марии, это было сделано по указанию директора.

– Им пообещали, что будут давать телефоны утром и вечером, но этого сделано не было. Зарядить их было невозможно. Ни мы, ни другие родители не могли связаться со своими детьми, –продолжила Мария. – Только около 23-00 ч. в день заезда Серафим смог дозвониться до меня с чужого телефона. То, что он рассказал, шокировало нас и напугало.

По словам мальчика, трое подростков из его отряда напали на него: один держал, второй душил, а третий бил. После этого, опять же со слов ребенка, они набросились на другого мальчика – Артема. И тоже пытались его душить. Только после того, что произошло, пришли вожатые, которые на момент расправы над детьми отсутствовали. Однако реакция их на произошедшее была странной – они, рассказывает Мария, заставили и обидчиков, и пострадавших детей приседать и отжиматься по 30 раз.

– На теле сына после этого – множество синяков. Он получил реальные травмы. И всё это происходило вне контроля взрослых. Эти же трое подростков продолжали жить с ним в одной комнате, в том числе после инцидента. Моя дочь, которая находилась в соседней комнате, настолько испугалась, что у неё пошла кровь из носа на фоне стресса и давления. Однако никто из администрации лагеря не сообщил мне ни о нападении, ни о состоянии детей, – рассказывает потрясенная женщина. На следующий день, по словам Марии, она связалась с директором лагеря. Он, утверждает собеседница, пообещал «поговорить с детьми», но ничего не изменилось.

– Я была вынуждена в 9 вечера поехать в лагерь лично, вместе с другой мамой, чтобы убедиться, что дети живы и в безопасности. Только после нашего приезда детям выдали телефоны и перевели братьев Б., которые напали на моего сына и другого мальчика, в другой отряд. Этих же мальчиков видели, как они курили вейпы, – делится пережитым Мария.

– На следующий день сыну стало очень плохо – его вырвало, началась сильная боль в животе. Он лежал один, вожатые не отвечали на мои звонки, никто не отвёл его в медпункт. Он промучился всю ночь, а утром сам пошел в медпункт, но тот был закрыт, хотя должен работать круглосуточно. Осмотр провели лишь через час. Фельдшер заподозрила аппендицит. Я просила вызвать скорую моему сыну, но этого сделано не было. Директор лагеря по телефону сказал мне, что ребёнка осмотрели в 8:00. На самом деле это произошло только в 9:30, – продолжает Мария.

Родителям в срочном порядке пришлось снова ехать в лагерь. Они забрали сына и отвезли его в больницу. Ребенка немедленно прооперировали – поставленный фельдшером предварительный диагноз подтвердился.

6 августа, после пережитого, родители решили забрать и сестру Серафима из лагеря, где, как они считают, дети находятся в опасности. При этом, по словам Марии, никто из лагеря не позвонил и не поинтересовался, что с мальчиком. – Никто не спросил, жив ли мой сын. Если бы я не приехала в лагерь – моих детей могли бы и дальше бить. Если бы я не забрала ребенка – он мог бы не дождаться помощи. Вожатые бросили детей без присмотра. А администрация лагеря все скрывала. Я считаю, что виновные в том, что произошло с моим сыном, должны понести ответственность, – заявила женщина.

Директор лагеря имени Гули Королевой, как выяснилось в ходе разговора с корреспондентом ИА «Высота 102», действительно, не знал, что Серафим перенес операцию. При этом об инциденте, который произошел в отряде Серафима, он был осведомлен.

– Мы специально поставили на младший отряд четверых вожатых, получалось по одному вожатому примерно на десять детей, это даже больше, чем положено, чтобы лучше следить за детьми. Но вы же понимаете, что они не могут 24 часа быть в курсе того, что происходит в отряде. Да, в момент конфликта вожатых не было в комнате, но потом они вмешались. А вы знаете, почему это все произошло? Серафим, как он и сам потом признался, включал и выключал свет и пел. Но, конечно, это не повод был, чтобы так все случилось, – прокомментировал Ниджад Ахмедов.

Как выяснилось, директор лагеря также не был в курсе, что одна из вожатых, девушка по имени Аня, заставила детей отжиматься и приседать после инцидента. С этим он пообещал разобраться.

– У нас работают вожатые из социально-педагогического колледжа, а не из ВПСПУ, как раньше. Они сами еще дети. Конечно, такие методы «воспитания» недопустимы, мы проведем служебное расследование, – заверил директор. – Что касается тех детей, которые обидели Серафима, то к уголовной ответственности в силу их возраста их не привлечешь, их можно поставить на учет. Они из многодетной семьи, где семеро детей. Мы же не знаем, в каких они воспитываются условиях. Да, есть меры воздействия на их родителей. Мы, в свою очередь, можем повлиять только на то, чтобы в следующий раз подумать, предоставлять ли им сертификаты на отдых (бесплатные путевки – Прим. ред. ИА «Высота 102»). В то же время Ниджад Ахмедов заверил, что Серафим был осмотрен медиком вовремя и профессионально.

– У нас все зафиксировано в журнале. Когда мальчик пожаловался на недомогание, с ним был все время один из вожатых. По его словам, Серафим говорил, что ему уже лучше. Когда его забирали родители, я отсутствовал. Но перед этим его осмотрели медики, у нас есть документ, что никаких синяков на теле мальчика не было. Вообще непонятно, почему я от вас все это узнаю, его мама могла все проблемы решить со мной, – заключил собеседник.

Между тем, по словам Марии, после поступления ее сына в больницу медики заявили ей, что вынуждены были сообщить о следах побоев на теле ребенка в полицию.

– Со мной уже связывались правоохранительные органы, мы договорились пообщаться после операции. Но заявление в полицию собирается писать и мама другого мальчика, Артема, которого тоже чуть не задушили, – сообщила женщина.

Редакция обратилась с запросом по поводу произошедшего в комитет образования и науки Волгоградской области.

– Администрацией лагеря ведется служебное расследование – медпомощь оказана оперативно и в соответствии с ситуацией. Работа по выяснению всех обстоятельств произошедшего продолжается, – говорится в комментарии облкомздрава.