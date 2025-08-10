



Очередной случай травмирования ребенка произошел на территории лагеря имени Гули Королевой в Городищенском районе Волгоградской области. После публикации о 8-летнем мальчике, который на второй день пребывая на территории лагеря экстренно был госпитализирован и прошел операцию, в редакцию ИА «Высота 102» обратились родители 9-летней Маргариты. Находясь в том же лагере, девочка упала с высоты двух метров, получила травму головы и переломы. Однако персонал лагеря, со слов мамы девочки Любови, поначалу даже не придал значения инциденту, оставив ребенка отлеживаться в медицинском пункте.

«Вы только не пугайтесь»

9-летняя Маргарита поехала отдыхать в лагерь в третью смену – 19 июля. В первый же день дочь, по словам Любови, в телефонном разговоре сообщила о нехватке вожатых.

– Буквально на следующий день мне дочка сказала, что в отряде за ними присматривает лишь один вожатый вместо заявленных двух. После я поговорила по телефону с вожатым другого отряда, которая подтвердила, что не хватает людей для присмотра за детьми. Директор лагеря Ниджат Ахмедов, в свою очередь, заверил меня, что никаких проблем с нехваткой людей у них якобы нет, – рассказала мама девочки.

Последствия надлежащего присмотра за детьми не заставили долго ждать. 29 июля, когда единственная вожатая ушла в столовой накрывать на столы, дети остались предоставлены сами себе. В какой-то момент 9-летняя Маргарита, облокотившись на перила крыльца, упала с двухметровой высоты головой вниз. По рассказам матери, те события девочка едва помнит.

– Дальше она помнит только то, как уже летела с высоты и что было страшно. Потом какой-то мужчина взял ее и на руках понес в медпункт. У нее сильно текла кровь и вся одежда была в ней же. После чего ее раздели, пытались смыть кровь, купали. Через полчаса нам позвонил директор лагеря, который рассказал о происшествии и пояснил, что у нашей дочери всего лишь три царапины и приезжать нет смысла, поскольку ребенок здоров и находится под наблюдением врачей, – рассказывает мать ребенка.

Но родительские предчувствия не подводили. Набрав снова номер дочери, они сначала по голосу ребенка поняли, что нужно сейчас же ехать к ней. Догадки подтвердила и медсестра, которая взяла трубку и попросила обеспокоенных отца и мать срочно приехать в лагерь. Добраться до него удалось родителям из Волжского лишь к полуночи.





– Подъехали к медпункту, нас встретила медсестра. По дороге здание медпункта она произносит: «Только не пугайтесь». Далее мы видим картину: голова нашего ребенка перебинтована, на лбу по правую сторону проступало огромное кровяное пятно, большая ссадина под глазом, волосы все в крови. Отодвинув одеяло, увидели на левом колене ссадины, правое колено было перебинтовано со следами крови на повязке. Футболка вся была в крови. Мы озвучили, что срочным образом забираем ребенка в больницу. Попросили медсестру описать ситуацию. Она же отвела меня, чтобы показать, где произошло падение, – вспоминает пережитое мать Маргариты.

Два перелома и рваная рана на лбу

В ночи родители повезли дочь в детскую больницу №4 города Волжского. Там Маргарите наложили швы на рваную рану на лбу и сделали рентген головного мозга.

– В процессе мы увидели, что правая рука опухла, попросили также сделать рентген. В итоге – перелом правой руки со смещением. Ребенка госпитализировали. Утром 31 июля дочь продолжала жаловаться на боль в обеих руках. Назначили рентген – вторая рука также сломана. Итог: подозрение на сотрясение мозга, перелом левой руки и перелом правой руки со смещением. После консультации врачей, с учетом высоты падения, было решено отправить ее на дополнительное обследование в больницу №7 города Волгограда, – рассказывает Любовь.





В волгоградской больнице Маргариту поэтапно осмотрели врачи, провели КТ головного мозга, рентген спины и костей таза, УЗИ внутренних органов. Уже вечером 31 июля девочке провели операцию по вправлению кости правой руки. К счастью, других серьезных травм не было обнаружено. Сейчас ребенка уже выписали, но теперь ей предстоит пройти курс восстановления. С такими последствиями оздоровления в детском лагере ей, конечно, придется пропустить начало учебного года.

«Была попытка скрыть травмы»

После инцидента родители девочки держали связь с медсестрой, которая сообщила им о необходимости немедленно увозить ребенка из лагеря. Со слов медика, директор Ниджат Ахмедов запрещал персоналу вызывать скорую помощь.

– С его стороны была попытка скрыть травмы, и скрыть то, что эти травмы получены именно в лагере. А это уже статья. Так же по нашему мнению в действиях и бездействии руководства лагеря усматривается халатность и оказание услуг ненадлежащего качества, – считают Андрей и Любовь.

По словам родителей пострадавшей девочки, они также после инцидента дали показание в ПДН подразделения Городищенского района и написали обращение на сайте МВД с просьбой провести проверку на территории лагеря и дать оценку действиям директора лагеря.

Как выяснили корреспонденты ИА «Высота 102», после случившегося директор лагеря уволил помогавшую родителям медсестру. По словам Светланы, которая согласилась пообщаться с нами, помимо подобных, в лагере имеются и другие проблемы.

– В момент инцидента Ниджат Ахмедов мне сказал, что никаких скорых вызывать на территорию лагеря нельзя, а нужно договариваться с родителями. ЗА все время моей работы в лагере я неоднократно сталкивалась с халатным отношением директора. В лагере уже несколько детей пострадали в той или иной степени, но каждый раз нам запрещалось поднимать шум и вызывать скорую помощь. Я не врач, а лишь медсестра, поэтому не могла брать на себя ответственность при серьезных травмах, – рассказала Светлана.

Одна из проблем в лагере Гули Королевой, по словам медика, – некачественная питьевая вода.

– Когда ко мне массово начали приходить дети с больными животами, я сразу же начала наблюдать за тем, чем они питаются. Но, вся еда была свежей и приготовлена в тот же день, мы и сами ее ели. В связи с этим я пошла смотреть в помещение, где хранится бутилированная вода, но там питьевой воды не оказалось. Уже позже я узнала, что эту воду просто наливают из крана и дают детям. На мои претензии и уговоры директор меня жестко осадил и сказал, что больше в лагере меня видеть не хочет. На этом мои рабочие отношения с ним были завершены и я ушла, – поясняет медик.

Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» обратилась мама 8-летнего Серафима, которая рассказала о том, что ее ребенка били и душили дети из того же отряда. На следующий день Серафим почувствовал себя плохо, а в медицинском пункте заподозрили аппендицит. При этом, как ранее сообщало информагентство со слов родителей, и в тот же раз директор лагеря убеждал, что с ребенком все в полном порядке. Лишь срочная госпитализация и операция спасли жизнь мальчику.

В настоящее время, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту первого происшествия в лагере Гули Королевой проводится проверка.

Коллаж V102.RU