Сотрудница ПВЗ в Волгограде пять месяцев похищала отказной товар

До 10 лет лишения свободы грозит 21-летней сотруднице пункта выдачи заказов в Волгограде, которая присвоила товар почти на 350 тысяч рублей. Обвиняемая в ближайшее время предстанет перед судом, сообщили в СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что девушка с марта по август 2025 года заказывала товары на свое имя, используя служебный аккаунт. Также она использовала информацию других клиентов. После поступления заказа на ПВЗ она оформляла отказ, а товары забирала себе. Чтобы замести следы, она отправляла пустые упаковки обратно продавцу.

Уголовное дело с обвинительным заключением по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение в крупном размере) направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд Волгограда.

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