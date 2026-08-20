



В Волгограде сегодня, 20 августа, прощаются с Героем России Валерием Ростовщиковым. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области скончался на 70-м году жизни в результате болезни.









Проводить в последний путь Валерия Александровича в Дом офицеров пришли десятки человек – близкие люди, боевые товарищи, коллеги, чиновники и представители силовых ведомств.

По данным ИА «Высота 102», в знак скорби и глубокого уважения губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил к месту прощания траурный венок. Лично проститься с Валерием Ростовщиковым глава региона не смог – дата траурной церемонии совпала с неотлагательной командировкой главы Волгоградской области по партийной линии. Напомним, что память Валерия Александровича Бочаров почтил совместно с коллегами на оперативном совещании в минувший понедельник минутой молчания.













В рядах многочисленных венков: от аппарата Уполномоченного по правам человека Российской Федерации и лично от Яны Лантратовой, от Волгоградской городской думы, главы Волгограда, но наибольшее количество – от боевых товарищей, президента Ассоциации Героев РФ, «Героев Волгограда», командования 187-й МРУЦ.



Вспоминают сегодня Валерия Ростовщикова и в Клубе военачальников Российской Федерации, который возглавляет генерал армии в отставке Анатолий Куликов. Общероссийская общественная организация, напомним, объединяет высшее оперативно-стратегическое звено управления военной организации России. В ее составе более 2 тысяч действующих и находящихся в запасе и отставке высших офицеров Министерства обороны, МВД, ФСБ, СВР, МЧС и других силовых ведомств.

Провожают Героя России со всеми воинскими почестями – с участием роты Почетного караула.

Валерий Александрович родился 1 декабря 1956 года в Тюменской области. Ещё в школьные годы решил связать свою жизнь со служением Родине. В 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. После служил в Германии. С Волгоградской областью военного связала судьба в 1984 году, когда он был переведён в отдельный инженерно-сапёрный батальон, дислоцировавшийся в Волжском. В 1994 году уже будучи офицером принял командование батальоном.

В 1999 году за мужество, проявленное во время участия в боевых событиях во время командировки в Чечню, президентом был отмечен званием Героя Российской Федерации.

После увольнения в запас в 2004 году занял должность главы администрации города Волжский, а с 23 апреля 2009 года занимал пост уполномоченного по правам человека по Волгоградской области.

Фото: Андрей Поручаев