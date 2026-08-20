



19 августа в Волгограде состоялось расширенное заседание комиссии по культуре, искусству, сохранению духовного наследия и развитию туризма Общественной палаты Волгоградской области. В центре внимания экспертов был вопрос расширения туристической привлекательности региона за счет создания на территории областной столицы уникального историко-археологического парка в балке Сухая Мечетка. Инициатором обсуждения стал волгоградский краевед Роман Шкода.

Не имеет аналогов

По информации специалистов, на северной окраине Волгограда, за Спартановкой, расположен уникальный археологический памятник федерального значения – стоянка древнего человека возрастом порядка 130 тыс. лет. Она носит имя балки, где была обнаружена, – «Сухая Мечетка».





– Аналогов этого объекта в России практически нет. Во-первых, это северная граница ареала обитания древнего человека. Благодаря природным особенностям стоянка была законсервирована огромной, 20-метровой подушкой грунта, в результате чего культурный слой не был нарушен, поврежден или разграблен и фактически дошёл до нас в своём первозданном виде. Во-вторых, место раскопок находится в черте крупного административного центра, города-миллионника Волгограда. С меньшей степенью сохранности такого рода стоянки не являются таковой уж редкостью. Они есть, и учёные там работают. Но, как правило, это очень отдалённые территории, которые не могут увидеть рядовые посетители. Здесь же мы имеем уникальное сочетание доступности, высокой исторической ценности и археологического качества объекта, – подчеркнул Роман Шкода.

Стоянка древнего человека была найдена в 1952 году во время подготовки к строительству Волжской ГЭС, в рамках которой археологи изучали прилегающую местность.

На текущий момент специалистами изучена площадь порядка 600 кв. метров, а основная территория памятника до сих пор не обследована и хранит множество загадок.

– Уверен, что самые значимые открытия в Сухой Мечетке ещё впереди. Однако уже сейчас здесь были найдены сотни орудий труда, тысячи кремневых и кварцевых сколов. Здесь же обнаружены следы кострищ и признаки нахождения жилищ. Отдельный пласт находок – останки животных. В их числе кости мамонтов, шерстистых носорогов, зубров, тура, сайгака и дикой лошади, а также зайцев, волков, лисиц, байбаков, – добавил исследователь.

Легко не будет

Краевед уверен, что регион не имеет права проигнорировать такой объект и обязан создать на прилегающей к балке территории полноценный музейный комплекс.

– Губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача довести к 2030 году туристический поток до 3 млн человек, а к 2036 – до 5,4 млн человек. Это очень амбициозная цель, и одним Мамаевым курганом мы её не достигнем. Нужны новые привлекательные туристические объекты. Стоянка древнего человека имеет в этом плане очень хороший потенциал. Эта тема не так широко освещена, а мы можем не просто рассказать о быте древнего человека, но и показать местность, где он обитал, на основе реальных находок реконструировать орудие труда, животных, которые здесь обитали, показать условия жизни, – продолжил Роман Шкода.





Участвовавший в заседании экс-глава Волгограда Виталий Лихачев признался, что к этому вопросу город уже несколько раз подступался.

– Это очень хорошая, перспективная идея. В своё время мы уже разрабатывали предварительную версию проекта по созданию в балке особого исторического парка. Как мне кажется, это не должна быть сугубо музейная история. Здесь может находится и рекреационная, парковая зона, где местные жители могли бы отдохнуть, прогуляться, возможно, даже приготовить шашлыки. Конечно, это не на территории памятника, но там довольно большая неосвоенная зона. Где-то рядом с местом раскопок можно было бы поставить недорогое каркасное здание, где бы разместился музей, возможно, часть места раскопок можно было бы накрыть неким стеклянным саркофагом, чтобы гости могли воочию увидеть тот самый культурный слой и место раскопок, – рассказал бывший чиновник.

При этом градоначальник подчеркнул, что сам музей можно было бы построить по недорогой каркасной технологии. Таким образом, в пойме реки Царица уже появился музей «Россия — моя история», а у подножья Мамаева кургана возводится музей в честь героизма волгоградских бойцов, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса. Виталий Лихачев призвал ограничить участие в проекте частных инвесторов, которые бы превратили уникальную природную зону не в достопримечательность, а в очередную кормушку для заработка средств. В качестве приоритетного источника финансирования основного объёма работ могли бы выступить национальные проекты, направленные на благоустройство территорий.

Представитель облкомэкономразвития региона Елена Сергеевна, курирующая туризм, предложила предусмотреть на данной территории возможность для создания кемпинговых стоянок, благодаря чему сюда можно было бы привлечь как дополнительных туристов, так и целевое финансирование – в регионе уже действуют особые меры поддержки туристических инициатив, в рамках которых власти могли бы поучаствовать.

О востребованности такого рода достопримечательности высказалась и представительница волгоградского экскурсоводческого сообщества. По информации специалиста, она с коллегами периодически возит группы в Дубовку и Камышин, и дополнительная достопримечательность в туристических маршрутах только добавит им популярности.

Поддержали идею и представители действующей городской администрации, и регионального комитета культуры.





Вернуть обсуждение в чуть более рациональное русло попыталась представитель администрации Тракторозаводского района Елена Конкина. Специалист обратила внимание на бюджетные ограничения, природные особенности территории и трудности с логистикой туристических потоков, завязанных в основном на посещение центра города:

– Слушаю вас, ну прям Нью Васильки какие-то намечаются. У нашего района очень богатая история, но, к сожалению, в плане каких-то достопримечательностей мы уступаем центру города. Да, у нас есть отдельные какие-то точки, куда иногда привозят индивидуальные группы туристов. Но это очень маленький туристический поток. В плане освоения именно балки, создания рекреационной зоны, это, в первую очередь, для жителей района, очень интересная инициатива. Но реализовать её будет крайне сложно. Здесь непростая гидрология, регулярно местность зарастает камышом. Кроме того, существуют вопросы, связанные с безопасностью ГЭС. Чтобы реализовать намеченное, нужны колоссальные инвестиции. У района, я думаю, вы понимаете, так средств нет.

Надежда на губернатора

Соорганизатор мероприятия, член общественной палаты Волгоградской области и руководитель Волгоградского музея ИЗО Варвара Озерина обратила внимание, что основным драйвером развития всех передовых инициатив в регионе выступает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

– Я хочу с вами поделиться историей создания в Волгограде музея Лосева. Ещё буквально год назад это, как и, возможно, сейчас для кого-то идея создания новой туристической площадки, казалось практически невозможным. Однако, инициативная группа провела большую работу, представила губернатору концепцию, и он поддержал этот важнейший для региона проект. В результате буквально за два месяца была завершена подготовка, собраны экспонаты, обустроены выставочные залы, и знаменитая волгоградская каланча обрела новую жизнь, - подчеркнула деятель культуры.

Ещё один организатор мероприятия, член Общественной палаты региона и председатель регионального отделения союза журналистов России Вячеслав Черепахин обратился к участникам с вопросом, какое из ведомств готово взять на себя функции по подготовке предварительного проекта. Экспертное сопровождение этой работе готов оказать краевед Роман Шкода, однако необходимы специалисты, имеющие компетенции и опыт в благоустройстве, работе с особыми историческими зонами, юридической и документальной стороной инициативы. Однако представителей официальных властных структур, единодушно поддержавших идею, просьба застала врасплох. Представитель администрации Волгограда поспешила дистанцироваться от такого рода ответственности, согласившись оказать лишь ограниченную консультативную поддержку. Представитель регионального комитета культуры, в чьём ведении находятся музеи, посетовала, что озвученная концепция находится на стыке ответственности сразу нескольких комитетов, в результате чего будет неправильно, если именно комитет культуры возьмёт на себя лидирующую функцию. Представитель облкомэкономразвития обратила внимание, что на текущий момент территория балки находится в ответственности городских чиновников, и пока её статус не изменится, региональные власти смогут лишь оказывать содействие в этом вопросе, но никак не выступать инициаторами.





Из-за отсутствия желающих начать детальную проработку концепции на начальном этапе координирующую роль решила взять на себя Общественная палата региона. Организаторы заседания пообещали обратиться к официальным структурам с письменными запросами, по итогу которых вновь вернуться к теме создания в Волгограде исторического парка.

Отметим, в ближайшей перспективе экспертам предстоит подробно проработать основополагающие вопросы разрабатываемой концепции, которые даже в рамках экспертной дискуссии почему-то оказались не затронуты. В частности, на какого посетителя будет рассчитана локация? Если речь идёт о внутреннем региональном туризме, то сможет ли он оправдать вложения сотен миллионов рублей в создаваемую площадку? А если расчёт на туристов из других регионов, то насколько эта группа мобильна? Многие ли туристы приезжают в Волгоградскую область, чтобы съездить в глубинку, или большинство ограничивается лишь посещением Мамаева кургана и центра города? Каким образом устоявшуюся стратегию туристов переломить? Каким образом можно привлечь иногородних туристов на окраину областного центра? Многие ли согласятся туда поехать? Судя по всему, всё это будет просчитано экспертами на более предметном этапе обсуждения инициативы.

Фото: ИА «Высота 102»