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Расследования

Директора чадящего завода под Волгоградом осудили за сокрытие 99 млн налогов

Расследования 20.08.2026 14:13
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20.08.2026 14:13


Директор ООО «Донской электрометаллургический завод» привлечен к уголовной ответственности за сокрытие 99 млн рублей налогов. Как сообщили во Фроловском городском суде Волгоградской области, гендиректор предприятия разработал схему, которая позволяла заводу избегать платежей в бюджет. 

Как установил суд, с июня по август 2025 года задолженность ООО «ДЭМЗ» перед бюджетом РФ увеличилась с 63 216769 рублей до 99 442204 рублей. В связи с неисполнением обязательств налоговый орган выставил требования об уплате, вынес решения о взыскании задолженности за счет денежных средств и приостановил операции по всем расчетным счетам общества.

Однако гендиректор завода Павел Зотов разработал и реализовал преступный план, который помог избежать списания в счет погашения недоимки любых поступлений на счет предприятия. 

- Он организовал финансово-хозяйственную деятельность компании через счета третьих лиц, минуя расчетные счета общества. Для этого он  давал указания бухгалтеру, не осведомленному о его преступном умысле, направлять контрагентам-дебиторам распорядительные письма. Согласно этим письмам, денежные средства, причитающиеся ООО «ДЭМЗ» по агентским договорам, перечислялись напрямую кредиторам общества, - пояснили в суде.

Таким образом, в период с июня по август 2025 года через счета третьих лиц было проведено 715 118 777 рублей. Имея реальную возможность погасить налоговую недоимку в размере 99 442 204 рубля, Зотов умышленно направил эти средства на иные цели.

Ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, следствие расценило как особо крупный. 

На суде руководитель ООО «ДЭМЗ» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ООО «ДЭМЗ» уже не первый раз попадает в скандал. Жители Фролово постоянно жалуются на красно-черные выбросы предприятия и даже обращались за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой защитить людей от чадящего завода. 

Тем не менее  в феврале этого года в Роспотребнадзоре по итогам забора проб воздуха отчитались, что фактов загрязнения окружающей среды в городе не установлено. Это вызвало возмущение местных жителей, которые предположили, что пробы брались в период, когда завод не выбрасывал рыжие облака дыма.

Однако в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной по обращениям жителей, установили многочисленные нарушения требований действующего природоохранного законодательства. В частности, на предприятии отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

Ведомство рассчитало и нанесенный окружающей среде вред в размере 172,6 тысячи рублей. Сумму, которую заплатило предприятие, фроловчане посчитали «смешной». 

Также известно, что гендиректор завода уже привлекался к ответственности за задержку выплаты зарплаты 315 сотрудникам осенью прошлого года. Постановлением мирового судьи предприятие было оштрафовано на 50 тысяч рублей, а Павел Зотов - на 20 тысяч. 

Коллаж V102.RU

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