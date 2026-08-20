Волгоградцы сняли клубы черного дыма вблизи ТРЦ «Акварель»





Пожарные расчеты тушат ландшафтный пожар в Советском районе Волгограда. Местные жители сняли на видео клубы черного дыма вблизи ТРЦ «Акварель». По сообщению оперативных служб, возгорание не представляет угрозы для построек.

На данный момент известно, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 12:06 мск. С огнем борются уже больше трех часов.

– Горит трава, площадь уточняется. Подразделения 1 пожарно-спасательного отряда производят тушение. Сил и средств достаточно, – уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Видео: «Жесть Волгограда» / МАКС