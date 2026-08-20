Рэпер Lida заявил о задержании в Волгограде и срыве концерта





Концерт рэпера Николая Ромадова, который известен под псевдонимом Lida, запланированный на 19 августа в волгоградской «Кроп Арене», не состоялся из-за задержания артиста.

В своем Telegram-канале артист сообщил, что был задержан правоохранительными органами возле отеля.

– Отвезли в МВД и суммарно меня держали около 6 часов. После подписания всех документов, которое длилось огромное количество времени, что могло на самом деле решиться за 15 минут, я ещё мог успеть на концерт, но внезапно на меня пришла ориентировка, что я употребляю наркотики, – рассказал артист.

После этого артисту пришлось сдать тест на употребление запрещенных веществ. Анализы показали отрицательные результаты. Фотографию с результатом анализа Романов приложил к своему посту.

– Теперь все знают что я чистый и больше такого не будет. Я очень нервничал, но, слава богу, я на воле. Я больше всех пропагандирую спорт, и вы это знаете. За нами правда и это главное, – подытожил музыкант.

Информацию о дате переноса концерта артист пообещал сообщить позже.

Фото: соцсети Lida