



В Волгограде экспертам предстоит доработать проектную и рабочую документацию по рекультивации двух закрытых полигонов ТКО. Опасные объекты расположены в городской черте в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах и до последнего времени активно эксплуатировались с 50-60-х годов прошлого столетия. В общей сложности здесь захоронены беспрецедентные 1,3 млн тонн отходов.

Полигон, находящийся в южной части города, располагается вблизи посёлка Нагорный, всего в 1 км западнее Волго-Донского судоходного канала и в 3,5 км от берега Волги. Ближайшие жилые дома расположены от сооружения в нескольких сотнях метрах. Мега-свалка на южной окраине административного центра располагается на территории посёлка Водстрой по адресу: ул. Шурухина, д. 125, всего в 500 метрах от рек Мокрая Мечётка и Сухая Мечётка и в 4 км от Волгоградского водохранилища. Рядом находятся дачные массивы.

Оба объекта не соответствуют современным требованиям безопасности и с инженерной точки зрения не защищают окружающую среду от пагубного воздействия отходов.

Ранее, в 2022 году, компания ООО «ЭКОНКО» разработала пакеты документов на рекультивацию полигонов. Документы получили положительное госзаключение. В ходе работы федеральная комиссия снизила стоимость работ в Тракторозаводском районе на 100 млн рублей, до , а в Красноармейском районе на 467 млн рублей, до 1,2 млрд рублей.

Сроки действия заключения истекают в конце 2028 года, однако реализация проектов не началась. На текущий момент документация потеряла актуальность из-за изменений в требованиях к организации такого рода работ. Новые положения дополнили федеральное законодательство в 2023 и 2025 годах. В результате разработанные ранее документы потребовали уточнений. Стоимость их корректировки суммарно составляет порядка 100 млн рублей. Выполнены работы должны быть до апреля 2027 года.

Отметим, в рамках рекультивации свалок предполагается переместить отходы на оборудованную площадку, уплотнить, обустроить многослойную изоляцию от внешней природной среды, обустроить скважины для отвода метана и сероводорода, а также в верхней части отсыпать плодородный слой, на который будут высажены растения и деревья.

Фото из архива ИА «Высота 102»