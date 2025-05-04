Под Волгоградом чиновники написали заявление на жителей, протестующих против выбросов завода

- В марте состоялось совещание, где присутствовали общественный совет, дума, а также администрация, с пояснениями выступил директор завода об улучшении экологической обстановки на предприятии, - сообщил Василий Данков.
Также он добавил, что прокуратура уже подключена к решению данного вопроса, а сам он лично следит за ситуацией и находится в тесном контакте с руководством завода.
- Естественно, (администрация) заинтересована как в интересах работающих, так и жителей города Фролово, - заключил Василий Данков.
Также обращение прокомментировали на предприятии.
- В 2024 году проведено наблюдение за состоянием атмосферного воздуха инструментальным методом. Превышений предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ не выявлено. Результаты проведения измерений отражены в ежегодной статистической отчетности об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля на промышленной площадке в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора, - говорится в заявлении руководства завода.
- В результате проведения в 2024 году инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами заводом ведется разработка проектной документации в области экологической безопасности: готовится отчёт по инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расчет нормативов предельно допустимых выбросов, программа производственного экологического контроля. Отвод в атмосферу загрязняющих веществ во время плавки дуговой сталеплавильной печи и слива металла в сталеразливочный ковш осуществляется через газоочистную установку АС-1, где проходит двухступенчатая очистка: в двух центробежных циклонах и параллельно установленных фильтрах КЕ864-Н и W20РЕ. Узлы пересыпки сыпучих компонентов в расходные бункеры и конвейеры подачи в дуговую сталеплавильную печь и сталеразливочный ковш оснащены аспирационной вытяжной вентсистемой АС-2 с установкой пылеуловителей: группы из 4-х циклонов ЦН-11,- подробно объяснили на предприятии.
И заверили, что буквально в феврале 2025 года в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было произведено восстановление работоспособности шиберов дымососов №2 и №3 для работы в автоматическом режиме, а также осуществлена замена участка неводоохлаждаемой части газохода длиной 12 метров.
Однако жители обратили внимание на несоответствие заявления руководства предприятия в части утверждения об отсутствии превышения предельно допустимых веществ в выбросах завода. Так, в конце апреля был получен ответ территориального управления Роспотребнадзора в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском и Ольховском районах , в котором сообщалось, что пробы атмосферного воздуха, взятые в январе 2025 года, не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов. Также, как следует из документа, территориальный отдел уже согласовал с прокуратурой Волгоградской области решение о проведении инспекционного визита на ООО «Донской электрометаллургический завод».
Между тем, как сообщил в открытом видеообращении местный житель Янош Малиновский, после того, как он отвез письменные жалобы фроловчан в Волгоград, ему позвонили из местного отдела полиции и пригласили для дачи пояснений. Малиновский утверждает, что заявление написала администрация Фролово за «нарушение общественного порядка и общественной безопасности по ст. 20.2.КоАП РФ».
При этом Малиновский заявил, что буквально в марте этого года тринадцать жителей пытались передать обращение горожан, под которыми подписались более 400 человек, в администрацию городского округа, однако их туда не пустили.
Редакция будет следить за развитием событий.
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