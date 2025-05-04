Под Волгоградом чиновники написали заявление на жителей, протестующих против выбросов завода











Неожиданные события развернулись после обращения жителей Фролово Волгоградской области к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину. Несколько дней назад фроловчане записали видео с просьбой помочь в решении главной экологической проблемы городского округа, связанной с работой Донского электрометаллургического завода. Неожиданные события развернулись после обращения жителей Фролово Волгоградской области к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину. Несколько дней назад фроловчане записали видео с просьбой помочь в решении главной экологической проблемы городского округа, связанной с работой Донского электрометаллургического завода.

Как сообщает ИА «Высота 102», ролик был записан на фоне черного дыма, поднимающегося над предприятием. Люди жаловались, что их обращения в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, из-за которого, по их словам, жителям нечем дышать из-за выбросов, не приводят ни к какому результату. При этом они выразили опасение, что плохая экология во Фролово может негативно сказаться на здоровье жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», ролик был записан на фоне черного дыма, поднимающегося над предприятием. Люди жаловались, что их обращения в различные инстанции с просьбой проверить работу завода, из-за которого, по их словам, жителям нечем дышать из-за выбросов, не приводят ни к какому результату. При этом они выразили опасение, что плохая экология во Фролово может негативно сказаться на здоровье жителей.

После видеобращения последовала реакция администрации Фролово и руководства предприятия. В частности, глава Фролово Василий Данков в соцсетях заверил, что власти городского округа беспокоит экологическая ситуация на данном предприятии, где работают сотни фроловчан.сообщил Василий Данков.Также он добавил, что прокуратура уже подключена к решению данного вопроса, а сам он лично следит за ситуацией и находится в тесном контакте с руководством завода.- заключил Василий Данков.Также обращение прокомментировали на предприятии.- говорится в заявлении руководства завода.- подробно объяснили на предприятии.И заверили, что буквально в феврале 2025 года в целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух было произведено восстановление работоспособности шиберов дымососов №2 и №3 для работы в автоматическом режиме, а также осуществлена замена участка неводоохлаждаемой части газохода длиной 12 метров.Однако жители обратили внимание на несоответствие заявления руководства предприятия в части утверждения об отсутствии превышения предельно допустимых веществ в выбросах завода. Так, в конце апреля был получен ответ территориального управления Роспотребнадзора в г. Фролово, Фроловском, Иловлинском и Ольховском районах , в котором сообщалось, что пробы атмосферного воздуха, взятые в январе 2025 года, не соответствуют требованиям СанПиН по содержанию взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов. Также, как следует из документа, территориальный отдел уже согласовал с прокуратурой Волгоградской области решение о проведении инспекционного визита на ООО «Донской электрометаллургический завод».Между тем, как сообщил в открытом видеообращении местный житель Янош Малиновский, после того, как он отвез письменные жалобы фроловчан в Волгоград, ему позвонили из местного отдела полиции и пригласили для дачи пояснений. Малиновский утверждает, что заявление написала администрация Фролово за «нарушение общественного порядка и общественной безопасности по ст. 20.2.КоАП РФ».При этом Малиновский заявил, что буквально в марте этого года тринадцать жителей пытались передать обращение горожан, под которыми подписались более 400 человек, в администрацию городского округа, однако их туда не пустили.Редакция будет следить за развитием событий.