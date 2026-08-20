Участникам СВО засчитают службу по контракту в стаж госслужбы





Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит ветеранам специальной военной операции претендовать на более высокие должности в органах власти, сообщают «Ведомости». Соответствующие поправки вносятся в законы о статусе военнослужащих и о службе в органах внутренних дел. В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Отметим, что сейчас военная служба по контракту, а также участие в добровольческих формированиях Росгвардии и Вооружённых сил РФ засчитываются в общий трудовой стаж и в стаж государственной гражданской службы. Однако при поступлении на работу в органы местного самоуправления эти периоды не учитываются, что ограничивает возможности ветеранов.

Новый законопроект устраняет этот пробел. Теперь время службы будет включаться в стаж муниципальной службы, что даст ветеранам право на:

ежемесячную надбавку за выслугу лет;

дополнительный оплачиваемый отпуск;

досрочный выход на пенсию.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, страховые баллы за стаж также будут формировать будущую пенсию участника СВО.

Автором законопроекта выступила сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. Она отметила, что необходимость содействия трудоустройству ветеранов в органах власти неоднократно подчёркивал президент РФ Владимир Путин. Особенно актуальной эта тема стала после запуска кадровой программы «Время героев».

По словам Лантратовой, сейчас участники спецоперации могут претендовать только на младшие должности и вынуждены начинать карьеру с нуля. Новая мера позволит им занять более высокие позиции.

Согласно предварительным данным регионов, которые содержатся в пояснительной записке, на госслужбе уже работают 460 участников спецоперации, ещё 793 ветерана трудятся на муниципальной службе.