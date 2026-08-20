В Волгоградском ЦУМе стартовал новый этап строительных работ





АО «Приволжтрансстрой» приступило к новому этапу восстановления Центрального универмага в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение на научно-проектную документацию по его реставрации.

Напомним, реконструкция исторического здания стартовала два года назад – еще весной 2024 года. Работы в здании были разбиты на несколько этапов из-за выявленных в ходе демонтажа скрытых дефектов и признания части конструкций аварийными. Специалисты зафиксировали критическое состояние колонн, балок, перекрытий и лестничных маршей. На время дополнительного обследования и корректировки проекта работы продолжались в других частях здания.

На эти работы из бюджета было выделено 2,5 млрд рублей. За год специалистами был проведен большой комплекс работ, в том числе по усилению конструкций 1-4 этажей. Параллельно восстанавливалась шахта грузового лифта, велся демонтаж лестничных маршей и парапета. В мае 2025-го подрядчик смонтировал на объекте новое витражное остекление.





С учётом выявленных фактов подрядчик провёл дополнительные замеры, скорректировал электронную модель несущего каркаса и разработал варианты устройства временных металлических конструкций на период демонтажа аварийного каркаса. Главгосэкспертиза подтвердила, что выбранный подход соответствует всем требованиям.

Проект предполагает детальное восстановление всех декоративных элементов фасадов и интерьеров на основе тщательных обмеров сохранившихся подлинных деталей. Будет проведена вычинка кирпичной кладки стен, восстановлены балюстрады, ограждения балконов, карнизы и другие элементы. Полностью восстановят штукатурку и декоративные элементы фасадов. В интерьерах воссоздадут кессоны, капители колонн и пилястр, карнизные тяги, лепные розетки и другие детали.

Одна из ключевых задач проекта – сохранение и реставрация бывшей фасадной стены исторического здания, которая оказалась запрятана внутри пристройки 1965 года. Эту стену отреставрируют на всю высоту, с первого по пятый этаж, и оформят в цвета исторического фасада. Фактически она станет подлинным «экспонатом» эпохи 1930-х годов в интерьере обновлённого здания.

Учитывая аварийное состояние несущего каркаса части здания 1938 года постройки, проектом предусмотрено его детальное восстановление с сохранением подлинных геометрических размеров. При этом будут использованы современные технологии и материалы, обеспечивающие долговечность и прочность. Обновят колонны, ригели, лестничные марши, перекрытия и часть несущих стен, которые потеряли несущую способность и держались только за счёт штукатурки.

Процесс начнётся с установки крепежных элементов, сохраняющих целостность исторических стен. По мере восстановления конструкций временный каркас будут демонтировать, а здание обретёт собственную пространственную жёсткость. На выполнение этих работ потребуется около года.





После восстановления в историческом здании ЦУМа по инициативе губернатора Андрея Бочарова разместится многофункциональный современный центр культуры и искусств мирового уровня. Его сердцем станет фонд единственного в Волгоградской области художественного музея имени Ильи Машкова. Сочетание современных выставочных технологий с восстановленной архитектурой исторического здания даст мощный импульс формированию уникального культурного кластера в центре города-героя.

Напомним, что в августе 2025 года стало известно о задержании топ-менеджеров АО «Приволжтрансстрой», подозревающихся в совершении уголовного преступления. Так, в частности, до сих пор в столичном СИЗО содержатся гендиректор организации Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинев, подозреваемые в даче взятки в особо крупном размере.

Вместе с тем Арбитражный суд Волгоградской области рассматривает иск Межрайонной ИФНС России №4 по Республике Башкортостан, которая просит признать компанию банкротом из-за долгов по налогам в размере более 68 млн рублей. Позже появились слухи о смене подрядчика в связи с возможным банкротством организации, на чем в Арбитражном суде настаивает налоговая служба Башкортостана.

Фото: ИА «Высота 102»; администрация Волгоградской области