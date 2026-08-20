



20 августа в Камышинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Вечером мужчина вместе с товарищем двигался по региональной трассе, но не смог совладеть с транспортным средством.

- В 17:40 60-летний водитель, управляя мопедом «Ролиз» и следуя по подъездной дороге от автодороги «Калининск — Жирновск — Котово — Камышин», не справился с управлением и совершил опрокидывание, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель погиб до прибытия скорой помощи. Пассажир госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области