Комары за месяц заразили ЛЗН девять волгоградцев

В Волгоградской области на данный момент зарегистрировано уже девять заболевших лихорадкой Западного Нила (ЛЗН). Первый пациент с этим заболеванием, переносчиком которого являются комары, напомним, был выявлен в июле текущего года.

На территории региона находится природный очаг ЛЗН. Комфортные условия для переносчиков создает теплый климат, ливневые дожди и разлив рек. Заболевание сопровождается лихорадкой с симптомами общей интоксикации, с головной, мышечной и суставной болями, сыпью, а в тяжелых случаях – с развитием менингита и менингоэнцефалита.

Больной человек не опасен для окружающих, так как инфекция от человека к человеку не передается. Вакцины от этой инфекции нет.

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