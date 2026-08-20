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Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести масштабные учения коммунальных служб, направленные на отработку действий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства от атак беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение было озвучено в...
Федеральные новости

Ростовчане готовятся защищать объекты ЖКХ от дронов Украины

Федеральные новости 20.08.2026 11:11
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20.08.2026 11:11


Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести масштабные учения коммунальных служб, направленные на отработку действий по защите объектов жилищно-коммунального хозяйства от атак беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее решение было озвучено в ходе заседания регионального правительства, сообщает Привет-Ростов.

Помимо этого, глава региона потребовал от муниципалитетов ускорить процесс утверждения планов защиты инфраструктуры. Как доложила министр ЖКХ Антонина Пшеничная, программы повышения устойчивости объектов уже утверждены в 34 из 55 муниципальных образований. Ещё 20 документов находятся на стадии доработки. Губернатор подчеркнул, что затягивание этого процесса недопустимо, и поручил завершить работу в кратчайшие сроки. Документы разрабатываются во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Параллельно в регионе решается вопрос обеспечения энергонезависимости критически важных объектов. Муниципалитеты уже подали заявки на поставку 1871 дизель-генератора. При этом Юрий Слюсарь отметил, что федеральные средства на эти цели будут направлены только тем районам, которые своевременно предоставят отчётную документацию. Остальным муниципалитетам придётся закупать оборудование за счёт собственных бюджетов.

Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко обратил внимание на то, что дизельные генераторы решают проблему только при отключении электроэнергии. В случае выхода из строя котельной или прекращения подачи газа необходимы модульные резервные источники теплоснабжения. В настоящее время прорабатывается вопрос создания такого запаса на базе местных производителей.

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