Извергающее вспышки Солнце скажется на метеозависимых волгоградцах

Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку августа уровня М1. Всего за сутки произошло 19 вспышек, что свидетельствует о росте солнечной активности.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, источник взрыва находится на активной области, которая накануне вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца. Геомагнитных возмущений на Земле пока не наблюдается. Однако, судя по прогнозу, они начнутся уже в ночь на 20 августа.

Метеозависимые волгоградцы могут столкнуться с плохим самочувствием в виде перепадов давления, упадка сил и головной боли.