Волгоградская область отправила на СВО мотоциклы для штурмовиков

Партию маневренных мотоциклов для штурмовых и диверсионно-разведывательных групп отправила в зону спецоперации Волгоградская область. В обладмине сообщили, что заявка на легкую мототехнику поступила от командиров воинских частей. Регион оперативно откликается на такие просьбы и направляет «за ленточку» все необходимое.





Мотоциклы в зоне СВО незаменимы для быстрого передвижения в условиях пересеченной местности и выполнения различных боевых задач. Двухколесную технику для фронта закупили на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Фото: администрация Волгоградской области