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Общество

Стрелявший по БпЛА пенсионер Мухин готов принять помощь от Симоньян

Общество 20.08.2026 11:27
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20.08.2026 11:27


Пенсионеру Николаю Мухину, которого оштрафовали после попытки сбить украинский БПЛА, вернули две ранее конфискованные у него мелкокалиберные винтовки. Как рассказал ИА «Высота 102» житель села Волково Еланского района Волгоградской области, так называемые «мелкашки» забрали у него сотрудники полиции вместе с ружьем, из которого он произвел выстрел по беспилотнику. Однако после общественного резонанса, который вызвала эта история в стране,  полицейские позвонили пенсионеру и сказали, что вернут две единицы оружия.

Между тем, напомним, накануне главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что возьмёт на себя оплату штрафа в 40 тысяч рублей.  Она призвала разработать новые правила, регламентирующие порядок действий в подобных ситуациях, в какой оказался Николай Мухин, и призвала «исправляться».

Николай Мухин в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» признался, что не будет против, если Маргарина Симоньян оплатит за него штраф в размере 40 тысяч рублей и поблагодарил ее за помощь. Однако заверил, что все равно будет оспаривать решения судов, которые оштрафовали его за выстрел по беспилотнику, и пообещал, что дойдет до Верховного суда. При этом он выразил надежду, что ему удастся вернуть конфискованное ружье. 

Напомним, Николай Мухин в июне этого года попытался сбить один из украинских беспилотников, пролетавших мимо его родного села. В летательный аппарат он не попал. А за выстрел на территории населенного пункта его оштрафовал  мировой судья. Постановление мирового суда впоследствии признал законным Еланский районный суд. Однако за пенсионера заступились не только обычные люди, но и известные в России медийные персоны, а также в партии «Единая Россия». Сам Николай Мухин признавался, что хотел сделать как лучше, уничтожить беспилотник, чтобы он не причинил никому вреда. Однако  за это его еще и наказали. 

А накануне руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин осудил наказание пенсионера, назвав эту ситуацию «абсурдной и несправедливой»Он также сообщил, что уже подготовил и направил в Правительство РФ проект изменений в КоАП. По его мнению, при применении личного оружия против беспилотников в целях обеспечения безопасности никакого наказания для граждан в условиях террористических атак со стороны противника быть не может. Сидякин также обратился в Генпрокуратуру.

Между тем, в обществе не утихают споры по поводу того, правильно ли поступил мужчина, пытаясь сбить беспилотник. Кто-то одобряет его поступок, но есть и те, кто считает, что стрелять в населенном пункте категорически нельзя в любых случаях, так как это может быть небезопасно для окружающих. 

Фото: duma.gov.ru

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