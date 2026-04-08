Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущерб

Донской электрометаллургический завод, на выбросы которого жаловались жители города Фролово в Волгоградской области, по требованию Росприроднадзора оплатил вред за загрязнение атмосферного воздуха.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, предприятие наказали по итогам внеплановой выездной проверки, которую проводили в связи с многочисленными обращениями жителей.

- В деятельности ООО «ДЭМЗ» Управлением выявлены многочисленные нарушения требований действующего природоохранного законодательства, а также рассчитан вред, причиненный атмосферному воздуху, как компоненту окружающей среды, в результате выбросов ООО «ДЭМЗ» загрязняющих веществ в отсутствие специального разрешения, итоговая сумма которого составила 172 609 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Предприятие эту сумму оплатило полностью. В Росприроднадзоре также контролируют исполнение выданного ООО «ДЭМЗ» предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Напомним, что весной 2025 года жители Фролово пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на экологическую проблему, которая возникла в их городе из-за работы предприятия. Видеообращение люди записали на фоне черных выбросов, которые поднимались над заводом. После этого последовали проверки СУ СКР по Волгоградской области и природоохранных ведомств. Однако жалобы на работу предприятия не прекращались.

Проверили завод и инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В результате был обнаружено множество нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения. Также на предприятии отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





