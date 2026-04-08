В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущерб

Экология 08.04.2026 21:37
Донской электрометаллургический завод, на выбросы которого жаловались жители города Фролово в Волгоградской области, по требованию Росприроднадзора оплатил вред за загрязнение атмосферного воздуха. 

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, предприятие наказали по итогам внеплановой выездной проверки, которую проводили в связи с многочисленными обращениями жителей.

- В деятельности ООО «ДЭМЗ» Управлением выявлены многочисленные нарушения требований действующего природоохранного законодательства, а также рассчитан вред, причиненный атмосферному воздуху, как компоненту окружающей среды, в результате выбросов ООО «ДЭМЗ» загрязняющих веществ в отсутствие специального разрешения, итоговая сумма которого составила 172 609 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Предприятие эту сумму оплатило полностью. В Росприроднадзоре также контролируют исполнение выданного ООО «ДЭМЗ» предписания об устранении ранее выявленных нарушений.

Напомним, что весной 2025 года жители Фролово пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на экологическую проблему, которая возникла в их городе из-за работы предприятия. Видеообращение люди записали на фоне черных выбросов, которые поднимались над заводом. После этого последовали проверки СУ СКР по Волгоградской области и природоохранных ведомств. Однако жалобы на работу предприятия не прекращались.

Проверили завод и инспекторы Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора. В результате был обнаружено множество нарушений, в числе которых – работа в отсутствие комплексного экологического разрешения. Также на предприятии отсутствовали установленные лимиты образования отходов, утверждённые нормативы выброса в атмосферу вредных веществ, планы действий в периоды ухудшения погодных условий.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора


Экология 08.04.2026 21:37
