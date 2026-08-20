В Волгограде простились с Героем России Валерием Ростовщиковым





20 августа в Центральном районе Волгограда в Доме офицеров местного гарнизона завершилась официальная церемония прощания с Героем России, региональным уполномоченным по правам человека Валерием Ростовщиковым. Проводить в последний путь общественного деятеля пришли десятки высокопоставленных руководителей, а также сотни рядовых жителей.





После завершения церемонии бойцы роты Почтённого караула вынесли гроб с телом офицера и пронесли по прилегающему участку пл. Ленина до катафалка. Как ранее сообщала редакция, похоронят Валерия Ростовщикова на Центральном кладбище. Перед этим здесь же пройдёт и отпевание.

Отметим, Валерий Ростовщиков скончался 17 августа после болезни. Региональный омбудсмен родился 1 декабря 1956 года в Тюменской области и посвятил всю свою жизнь служению Отчеству. Сначала как кадровый военный, а затем как уполномоченный по правам человека в Волгоградской области. В 1999 году за мужество, проявленное во время участия в боевых событиях в Чечне, он был отмечен президентом званием Героя Российской Федерации.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»