80-метровый флаг России развернут в Волгограде

В Волгограде 22 августа пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню российского флага. Кульминацией большого праздника, который пройдет в ЦПКиО, станет развертывание 80-метрового триколора, сообщили в администрации города.

Волонтеры раздадут в парке сотни ленточек в цветах триколора. В программе мероприятия запланированы также увлекательные мастер-классы, аквагрим для детей и взрослых.

Праздничные мероприятия в этот день пройдут и в других районах Волгограда. Так, к примеру, музейно-выставочный центр Красноармейского района подготовил для своих посетителей акцию «Российский гордый триколор». А в ФОКе «Молодежный» в Кировском районе запланированы товарищеские турниры по гандболу.

Волгоградцев 22 августа также приглашают в Городской сад, где вечером на главной сцене пройдет концерт, посвященный Дню Государственного флага РФ.

Напомним, что День флага России был учрежден 20 августа 1994 года президентским указом № 1714. Праздник отмечается на всей территории страны ежегодно 22 августа. Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих полос белого, синего и красного цветов.

Фото из архива V102.RU